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擁抱520／賀蘭山辦山頂婚禮 賽里木湖「新人裹被」領證

中國新聞組／北京21日電
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5月20日清晨，賀蘭山滾鐘口舉辦了一場山頂婚禮，吸引千人參與觀禮。(取材自極目新聞)
5月20日清晨，賀蘭山滾鐘口舉辦了一場山頂婚禮，吸引千人參與觀禮。(取材自極目新聞)

5月20日因為諧音「我愛你」，成為新人們登記結婚日期首選。在20日當天，氣溫僅1℃到8℃的新疆賽里木湖婚姻登記處就湧現「披著被子」來排隊的新人。寧夏賀蘭山上也出現迎接日出的「山頂婚禮」，上千人參與、觀禮，氣氛溫馨又浪漫。另外，傳統手寫婚書從婚慶邊緣品暴紅，手工打造的溫度超過電子請柬，令年輕人更感受到婚姻的「儀式感」。

來源：YouTube

極目新聞報導，5月20日清晨，寧夏賀蘭山滾鐘口的一場山頂婚禮，讓該景區的「日出之約」活動再次被關注，上千人在山頂見證新人的婚禮，一起等黎明、日出，不少新人都覺得浪漫又有意義。 

新疆賽里木湖的婚姻登記處一早湧現人潮，還有人披著被子等待領證。（取材自極目新聞）
新疆賽里木湖的婚姻登記處一早湧現人潮，還有人披著被子等待領證。（取材自極目新聞）

這次活動由銀川文旅集團滾鐘口景區主辦，一名新人劉利利說，她與先生是在2024年滾鐘口山腳下的相親活動相識，「滾鐘口是我們愛情故事開始的地方，想在這裡有一個特別儀式」。20日5時20分，山頂婚禮正式開始，現場有親人、朋友、遊客，共同見證，收穫了很多祝福，非常滿意。

另外，被稱為「大西洋最後一滴眼淚」的新疆賽里木湖因其獨特的「1314、520愛情密碼」成了年輕人結婚打卡的好去處。

在20日當天，賽里木湖氣溫僅1℃到8℃，登記處上午已有幾十對新人排隊，綿延數十米。由於天氣寒冷，很多人不得不披著被子保暖。

正在登記處排隊的韓女士是新疆博樂本地人，她和朋友共三對新人，凌晨1時多從博樂出發前來賽里木湖，2時多到了之後就在車上休息。韓女士表示，自己5時多下車去看登記處門口只有幾對新人，6時多登記處已有10幾對排隊，7時多就有30多對了。

另據華西都市報報導，近年來，手寫婚書從婚慶市場的邊緣品類一躍成為網紅，尤其在Z世代群體中備受追捧。一遇到520大日子，各地的書法工作室和手寫婚書創業者都進入爆單模式。

「以前覺得婚書是舊時代的產物，但親眼看到師傅用毛筆寫下我們的名字時，突然覺得婚姻的重量變得具體了。」一位剛拿到婚書的95後顧客這樣感慨。

相較於千篇一律的電子請柬和流水線印刷品，手寫婚書獨有的溫度成為核心賣點。書法從業者清樾樾透露，許多客戶會要求將兩人相遇的日期、定情詩句甚至寵物名字融入婚書設計，「有人甚至寄來戀愛日記，讓我們摘抄片段作為裝飾」。

手寫婚書氣質典雅。（取材自華西都市報）
手寫婚書氣質典雅。（取材自華西都市報）

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