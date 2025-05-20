湖南、江西多處農田淪垃圾場 整改只覆1層土…騙衛星

在湘潭市雨湖區長城鄉的黑家灣社區，記者發現一個地塊明顯比周圍的田塊高出近一米，地上不見任何莊稼。（央視財經截圖）

湖南、江西多地傳出垃圾違法違規堆存、填埋亂象，連永久基本農田都成了垃圾掩埋場。而當地政府雖表態會落實整改，卻也只是在垃圾堆上覆上一層薄土，試圖讓衛星拍不出來。

央視「財經調查」報導，在湖南湘潭市湘潭縣易俗河鎮的水竹灣村的村道兩旁，有十餘堆建築垃圾被隨意堆放在路邊，垃圾堆混雜著混凝土、磚塊、塑料、薄膜以及各種生活垃圾，覆土層下面水泥塊、鋼筋等建築垃圾隨處可見，而這個地塊還是屬於永久基本農田。

當地村民表示，早在2024年11月，當地媒體就報導違法堆存垃圾的現象，雨湖區長城鄉政府當時雖表態會立即落實整改，但只是進行了簡單覆土，並未開展垃圾清運，這塊永久基本農田依然面臨著被撂荒的境地。

不僅是在鄉村，在湘潭市區的一些角落裡也隱藏著被無序堆存的建築垃圾、生活垃圾。在潭州大道與湘潭市區北二環交叉路口，沿著湘潭市區北二環往西，有大量建築垃圾被隨意傾倒，長長地鋪了一路。

在潭州大道往南不到300米的位置，在一片菜地和水塘之間，也形成了一座垃圾堆場，不少垃圾在雨水沖刷和重力作用下，已經滑入了附近的水塘。央視財經記者更直擊許多滿載著各種建築垃圾、生活垃圾的車輛，把垃圾隨意地傾倒在了這個沒有任何環保措施的「垃圾山」裡。

在江西的萍鄉市湘東區，部分群眾反映，當地在未履行相關審批手續、無汙染防治措施的情況下，從2021年起在楊家田地塊違規設置棄土場，形成一座十餘米高、占地數百畝的「渣山」，去年主管部門曾前往現場調研問題整改工作，但時隔近一年，「渣山」不但沒消失，還不斷「生長」。