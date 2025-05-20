武漢吃串串被坑？埋單222根、自數119根 店家還辯解…

串串香是四川一種火鍋，按竹籤數目計費。（取材自小紅書＠快樂星球）

吃串串的時候，你認真數過自己到底吃了幾根嗎？近日湖北武漢 有一名網友發視頻表示，店家結帳時稱他吃了222根，但自己拍照識別和人工數後都是119根，足足差了近一倍。之後店家退還差價，但表示「都是小事情，大家應該互相理解一下」，引發網友熱議，懷疑該店家是累犯。

綜合紅星新聞、瀟湘晨報報導，網友稱，當天店家用小程序識別後，在收銀台手動輸入竹籤數，數量是222根，但自己拍照識別和人工計算後只有119根。涉事店家事後表示，當天是結帳阿姨不小心按錯了，事後也和顧客解釋清楚，並強調他們平時數的都是對的，會找數籤軟件客服反饋。

視頻PO出後引起網友熱議，有人認為忙中出錯、差幾根可以理解，但差了快一倍就已經是誠信問題，「估計沒少幹這事」，也有人說必須嚴懲老闆，依照差距的數量「退一賠三」。也有不少人分享自己遇過的類似事件：他和朋友吃了196根串串，結帳時請老闆來計算，卻算出273根的數字，讓一桌人面面相覷。

知名律師、河南 澤槿律師事務所主任付建表示，在該事件中，若顧客能夠證明商家是故意多算竹籤數，或者商家無法證明自己不是故意為之，顧客有權要求三倍賠償。即使商家是因疏忽或軟件故障導致多算，其未能盡到謹慎核對的義務，也應當將多收的錢款返還給消費者。

而不論是店家疏漏或是刻意在竹籤數量上玩花招，此事不僅損害了消費者的經濟利益，也嚴重破壞了消費者對商家的信任。