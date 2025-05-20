「給世界多一個選擇」 華為發布2款鴻蒙電腦 晉全球第3極

華為發布兩款鴻蒙電腦，圖為HUAWEI MateBook Fold非凡大師實體鍵盤與虛擬鍵盤。（新華社）

華為 首款鴻蒙電腦19日在成都正式發布兩款產品，從晶片（芯片）到系統都是國產自研，鴻蒙操作系統更是首個實現移動端與桌面端生態統一的中國國產操作系統，有望打破微軟 、蘋果壟斷，成為「全球第三極」，象徵中國在個人電腦領域實現重要突破。華為常務董事、終端BG董事長余承東激動表示：「鴻蒙電腦，給世界多一個選擇」。

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綜合新華社、新京報、香港 文匯報等媒體報導，華為鴻蒙折疊電腦MateBook Fold非凡大師與鴻蒙筆記本電腦MateBook Pro正式亮相，通過「軟體、硬體、端側、雲側」深度整合，用戶可體驗多螢幕協同、觸控交互、分螢幕操控等全新交互模式。

現場最吸睛的就是大折疊螢幕電腦MateBook Fold非凡大師，作為全球最大的商用折疊屏電腦，該機種展開後達到18英寸，折疊後為13英寸，厚度薄至7.3mm，重量僅有1.16kg，比MacBook Air還要輕，比直板手機還要薄，售價2萬3999元（人民幣，下同，約3348美元）起。

MateBook Fold非凡大師採用專為折疊巨幕電腦打造的全新一代玄武水滴鉸鏈，在超輕薄機身內搭載了兩個3.5mm的高性能金剛鋁風扇，克服了折疊螢幕設備在轉軸鉸鏈、超大螢幕、散熱效率、續航平衡上的難題，並透過人體工學設計，滿足產品不同角度順滑開合且穩定懸停更高要求。雙屏協作的優勢可有效提升辦公效率，八指輕點屏幕還可以叫出虛擬鍵盤，不同手勢還能開啟不同功能，讓現場體驗的民眾直呼「太酷了」。

據了解，華為從2021年鴻蒙電腦原型機開始，投入上萬名研發人員，集結全球20多家華為研究所的科研力量，布局2700多個專利，從內核開始重構操作系統，標誌著中國在電腦操作系統領域邁出了關鍵一步。余承東在發布會上強調，「在電腦操作系統領域，W indows和macOS壟斷市場數十年，主流應用生態高度集中，形成強大壁壘。國產軟件生態起步晚，基礎弱。但我們堅持做難而正確的事。」

經過幾十年發展，微軟Windows和蘋果macOS成為全球兩大電腦操作系統，現在華為鴻蒙系統以「一次開發、多端部署」技術打通多終端開發體系，自2019年問世以來，已在手機、平板、智能穿戴設備、智能家居設備等領域廣泛應用，可望成為「全球操作系統第三極」。