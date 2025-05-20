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新聞評論／保實體vs.保樓市 逼北京當局作選擇

香港特派員 李春
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中國國家統計局19日公布經濟數據，其中有兩項是樓市數據。這兩項數據的到臨，與近期有關樓市的討論相配合，逼得中國當局不能不在「保經濟」＆「保樓市」中作出選擇，而這一選擇一定事關宏觀經濟能不能穩。

中國國家統計局19日公布經濟數據，其中一項為「商品住宅銷售價格指數的月度報告」，另一項是「房地產開發和銷售情況月度報告」 ，前者集中在住宅，主要講價格起落，後者要描述開發及銷售整個產業鏈條的狀況，去觀察房地產市道的冷熱。最後結果，是樓價、開發投資、施工面積等全線下降或收縮。

在這些數據公布前，內外經濟界正在猜測。北京當局會不會出更重的手來穩定經濟，其中可能需要下定決心，在能力和資源有限下，到底是「保實體」還是「保樓市」。

「保實體」即保實體經濟，那主要是生產型企業的代名詞，或者說跟金融服務業等相對應的生產企業。「保實體」的口號已經喊了幾年，即過去數年來經濟下滑，北京當局採用減稅、放水（貨幣寬鬆）等方式來救企業，指望透過救企業來穩經濟。但情況不大理想，主要問題出在放水即增加貨幣供應，但貨幣未湧向企業，而是在金融業中「空轉」，反過來又令當局對保實體經濟加碼要求。

「保樓市」算是新說法，因為過去兩年房地產市場接連爆雷，到去年決策當局看都不願看樓市一眼，對救樓市興趣全無，當局只是希望房地產市場可以「止跌回穩」，以及防範樓市出現「硬著陸」。保樓市就是保經濟，樓市旺經濟興，房地產是經濟第一大產業，地產興百業旺，地產衰百業衰，一榮俱榮的。

但伴隨著關稅大戰襲來，以及對經濟前景更悲觀的預期，主事者的眼光又掃向了樓市，這要歸功於一些經濟學者，勸說當政者把對股市的一往情深，轉而多看樓市兩眼，其理由至少有三條，首先是當局決策要拉動內需，最大的內需和一旦刺激出來的反應，就在樓市，如果民眾又開始買樓了，那內需就真的振作起來了。

其二是所謂「保樓市」等於「保經濟」。這是因為房地產業在中國仍是第一大產業，房地產業有諸多的帶動效應，比如產能過剩嚴重的鋼鐵業，關稅大戰和反傾銷可能再次重挫中國鋼鐵業，但房地產業稍稍回暖，都可以消化一點鋼鐵產能，還可以帶動更多的產業行業，帶出經濟的新熱。

其三是所謂財富效應。在中國，房屋占居民財富的七成，樓市一差大家都悲觀，樓市好起來會令一些衝動的人再度入市。還有在匯率波動，貨幣不穩的背景下，人們也要設法保財富和別縮水，有人甚至說，樓市財富保住了，國家民族才有未來。

反過來又有分析說，如果不去「保樓市」，有可能出現更多惡果，其中最大的惡果是房地產業一旦無力支撐而崩了，則地方財政可能跟著崩塌。中國地方財政問題很大，大到只能「借新還舊」。地方財政重點依賴賣地收入，以及由房地產繁榮帶來的各項稅費。救不救房地產業，對地方政府來說是能不能起死回生之事。

是以當局要救樓市之風近來盛吹，其中一說指降息降準是前菜，當局還有一波救市安排，那將帶來中國樓市的「拐點」，也帶出中國經濟的另一番光景。

房地產 貨幣 關稅

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