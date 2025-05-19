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四川高中生癌末 全班到醫院陪拍畢業照 圓夢次日他走了

中國新聞組／北京19日電
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全班同學帶著板凳走路前往約一公里外的醫院，與患病男孩（圖中躺在病床上者）拍畢業照。（視頻截圖）
全班同學帶著板凳走路前往約一公里外的醫院，與患病男孩（圖中躺在病床上者）拍畢業照。（視頻截圖）

四川省南充儀隴縣總醫院近日發生感人的一幕，一名15歲高中生在就學期間被檢查出罹患癌症，他最大的夢想就是能跟同學一起畢業，近日病情變惡化，班上同學全部到醫院，陪他提早拍攝畢業團體照，令人惋惜的是，拍完照隔天這名同學就病重去世。

來源：YouTube

封面新聞報導，17日上午，該名罹癌高中生的全班同學帶著板凳從學校出發，走路前往約一公里外的醫院。從視頻裡可以看到，患病男孩穿上了校服，六名男同學將病床上的他推到醫院的廣場。此時，其他同學已排好隊列等待，而隊列正中間的位置，留給了他。

「對於在場的所有人來說，都是一個難忘的畢業照吧」，拍下這段視頻的李先生說，病床上的男孩即將初三畢業，但目前身體狀況不太樂觀，於是，學校組織了這場特殊的畢業照拍攝，班上六十多個同學都來了。

18日，有網友在評論區發言稱：「今早他（病重男孩）走了」，男孩家人稱此事屬實，「凌晨四時左右走的，家人接受不了，一直在哭」。

對此，許多網友表示「最珍貴的記憶，一個都不能少」、「德育最高的一課」、「課本裡學不到的一課」。

男孩的父親哽咽稱 ，老師說是自願參加，但班上60多個同學都來了，「他們沒有遺忘，也沒有嫌棄我的孩子」 ，作為家長很感動。

全班同學到醫院與患病男孩（圖中躺在病床上者）拍畢業照。（視頻截圖）
全班同學到醫院與患病男孩（圖中躺在病床上者）拍畢業照。（視頻截圖）

癌症

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