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黃子韜品牌衛生巾「62片49.8元」 上線15分鐘賣19萬件

中國新聞組／綜合報導
藝人黃子韜衛生巾品牌上線，他稱產品將來要進軍超市。(視頻截圖)
藝人黃子韜衛生巾品牌上線，他稱產品將來要進軍超市。(視頻截圖)

藝人黃子韜日前宣布跨足女性衛生用品產業，其衛生巾品牌18日上線發售。數據顯示，該品牌衛生巾開售15分鐘賣出19.5萬件，截至發稿，目前上線的幾款產品已全部售罄。黃子韜在工廠直播時介紹：「你們信任的超市以後都會有我們品牌，並且是在非常重要的位置。」

極目新聞報導，黃子韜18日在浙江東陽舉行衛生巾發布會，發布會上，黃子韜直言這是自己人生非常重要的轉折點，「希望以後當大家提到這個品牌的時候，大家想到的是企業家黃子韜，而不再是明星黃子韜 。」

現場也公布衛生巾售價：62片49.8元(人民幣，下同，約6.9美元)，124片99.8元。

同時，朵薇透明工廠也亮相。工廠目前設有3條全自動生產線，每條生產線每分鐘生產1200片衛生巾。啟用傳統+AI系統雙系統汙點檢測，廢品率為2%。據了解，朵薇生產線24小時實時監控，產品包裝後附有溯源二維碼。現場合夥人介紹，截至目前，該品牌總投資達2.75億。

發布會現場，黃子韜對衛生巾被指貼牌的言論給予了否認，並且向妻子徐藝洋表達感謝，感謝徐藝洋一遍遍試用衛生巾。

此前，央視「3·15」晚會曝光了衛生巾、紙尿褲、一次性內褲等衛生用品的生產亂象。隨後，黃子韜在直播中稱「那些賺衛生巾黑心錢的人真的太惡心了」，並透露想做透明化衛生巾工廠，其妻徐藝洋也已經試了三、四款。對於做衛生巾這件事，黃子韜稱賭上了一切，「對我們來說是賭上了所有的未來、所有的信譽和所有的一切，我不允許這個事情發生任何不好。」關於「黃子韜做衛生巾」一事，相關話題也多次登上熱搜。

截至發稿，目前上線的幾款產品已全部售罄。(視頻截圖)
截至發稿，目前上線的幾款產品已全部售罄。(視頻截圖)

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