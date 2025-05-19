黃子韜品牌衛生巾「62片49.8元」 上線15分鐘賣19萬件

藝人黃子韜衛生巾品牌上線，他稱產品將來要進軍超市。(視頻截圖)

藝人黃子韜日前宣布跨足女性衛生用品產業，其衛生巾品牌18日上線發售。數據顯示，該品牌衛生巾開售15分鐘賣出19.5萬件，截至發稿，目前上線的幾款產品已全部售罄。黃子韜在工廠直播時介紹：「你們信任的超市以後都會有我們品牌，並且是在非常重要的位置。」

極目新聞報導，黃子韜18日在浙江東陽舉行衛生巾發布會，發布會上，黃子韜直言這是自己人生非常重要的轉折點，「希望以後當大家提到這個品牌的時候，大家想到的是企業家黃子韜，而不再是明星黃子韜 。」

現場也公布衛生巾售價：62片49.8元(人民幣，下同，約6.9美元)，124片99.8元。

同時，朵薇透明工廠也亮相。工廠目前設有3條全自動生產線，每條生產線每分鐘生產1200片衛生巾。啟用傳統+AI 系統雙系統汙點檢測，廢品率為2%。據了解，朵薇生產線24小時實時監控，產品包裝後附有溯源二維碼。現場合夥人介紹，截至目前，該品牌總投資達2.75億。

發布會現場，黃子韜對衛生巾被指貼牌的言論給予了否認，並且向妻子徐藝洋表達感謝，感謝徐藝洋一遍遍試用衛生巾。