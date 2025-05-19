6年還債50萬 重慶38歲「扛樓女工」怎麼做到的？

黃女士(右)和工友一起搬水泥，她攜手丈夫6年還了50萬債務，獲網友點讚。(取材自封面新聞)

近日，重慶一位38歲「扛樓女工」把自己工作日常狀況進行拍攝為視頻後放到社交平台播放，結果意外走紅。不少網友被她的故事感動，紛紛對其「強悍」的表現點讚。

封面新聞報導，發布視頻的女工黃女士說，她2012年與丈夫結婚後在老家做起了生豬養殖生意，兩人建起1000多平方米的養豬場。最初兩年收益頗為可觀，「後面投入愈來愈大，找銀行和親戚朋友借了不少錢，最後遇到非洲豬瘟，所有都沒了，一下子落到谷底，當時心態都崩了。」黃女士說，前後借貸的錢算下來，共欠了120萬元(人民幣，下同，約16.6萬美元)的債款。

為了盡快還清這筆債務，夫妻倆原本想靠著做點售賣蔬菜水果的生意，到處跑集市，然而生意並不怎麼賺錢，想還債更是難上加難。2019年10月中旬，在一位做搬運工的朋友介紹下，夫妻倆開始幹起了「扛樓」搬運的活。

她表示，完成每一車的搬運工作要挑50餘桶磚塊、泥沙或者廢渣，每桶重達200斤到300斤，而這樣的費力工作，黃女士和丈夫每天要接兩三個。黃女士說，女人天性就愛美，如果不是遇到艱難事，是不可能把自己逼到當「苦力」的份上。

黃女士表示，為還120萬巨額債款，自己與丈夫一起做搬運工已有6年時間，到現在還清了50餘萬元(約6.9萬美元)，接下來會繼續堅持打工掙錢還債，「一年還不清還兩年，一直幹到還完為止」。

而她2022年5月起也開始拍視頻，起初僅是為記錄自己的生活和工作狀態，沒想過會在網上火起來。截至目前，她已經在社交平台上發布了130餘條短視頻，獲點讚近165萬，關注帳號的粉絲也有4.8萬。