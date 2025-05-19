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復旦再獲億元捐款 匿名校友挺哲學 9年前捐了3000萬

中國新聞組／北京19日電
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復旦一校友匿名捐1億元，復旦大學黨委書記裘新、常務副校長許征、副校長陳志敏及相關部門負責人出席儀式。圖為捐贈簽約儀式現場。（取材自奔流新聞）
復旦一校友匿名捐1億元，復旦大學黨委書記裘新、常務副校長許征、副校長陳志敏及相關部門負責人出席儀式。圖為捐贈簽約儀式現場。（取材自奔流新聞）

復旦大學謝希德-俞吾金哲學發展基金昨收到一筆1億元（人民幣，下同，約1396萬美元）巨額捐款，來自一位匿名的復旦校友，其表示，捐款為支持哲學學科發展，但不願留名出名；這位校友在2016年就曾捐出3000萬元創立這項基金，在基金支持下，復旦大學形成了獨具特色的哲學學科體系。這也是繼日前校友曹國偉、王長田聯合捐贈1億元之後，復旦大學再次收到巨額捐款。

據新京報報導，復旦大學謝希德-俞吾金哲學發展基金（第二期）昨為此舉行捐贈簽約儀式，復旦大學黨委書記裘新、常務副校長許徵、副校長陳志敏及相關部門負責人出席儀式。

校方表示，2016年，復旦大學哲學建系60周年、建院10周年之際，這位匿名捐贈人就出資3000萬發起謝希德-俞吾金哲學發展基金，支持學院的學術建設與人才培養。

謝希德是復旦大學老校長，被譽為「半導體之母」，俞吾金則是復旦大學文科資深教授、哲學界著名學者。

捐贈人表示，設立該基金是表達對謝希德校長和俞吾金教授的敬意，表達對人文精神和哲學事業的尊崇，同時也是對復旦哲學學科的發展寄予厚望重託。他希望通過這種方式，為復旦哲學學科的發展貢獻一份力量。

北京日報報導指出，創立9年來，基金有力地支持了學院優化學科布局，延攬頂尖人才，推動重大原創性研究成果湧現，近年取得了顯著的成就，先後成立了國內首個科學哲學與邏輯學系、藝術哲學系，形成了獨具特色的哲學學科體系。這一系列的創新舉措，不僅提升了復旦哲學學科的學術地位，也為培養更多優秀的哲學人才奠定了堅實的基礎。

裘新表示，哲學作為復旦文科的一面旗幟，更要在新文科創新建設上打頭陣、當尖兵，用好基金，強老根、發新枝，在中國式現代化的復旦篇章中書寫璀璨一筆。希望哲學學科善出新的成果，善發新的思想，善育新的人才。

此前，在復旦大學建校120周年之際設立「新文科發展基金」，主張支持人文與社會科學創新。該基金由校友新浪董事長兼首席執行官曹國偉、發行熱門動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）的光線傳媒董事長王長田聯合捐贈1億元。

另外，上月，復旦大學材料系高分子專業1985級校友李平、歷史學系1986級校友廖梅夫婦則捐贈10億元支持建設「復旦大學學敏高等研究院」，李平是中國動力電池龍頭寧德時代副董事長。

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