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中5G-A網路加速落地 礦山營運效率大增20%

記者黃雅慧／綜合報導

數據顯示，中國已累計建成開通5G基站（基地台）超過439.5萬個、5G應用融入97個國民經濟大類中的86個。目前速率更高、性能增強的5G-A（5.5G）網路已在各類生產生活場景逐步試點落地。中國工信部相關負責人表示，下一步還將加速推進5G-A和6G技術的研發。

央視報導，近期在內蒙古呼倫貝爾的全球首個5G-A露天礦迎來了百台無人駕駛電動礦卡的集中投運。通過升級後的5G-A的網路，這些無人礦卡上的攝影鏡頭可實現8K視頻的快速回傳。工作人員坐在室內的中控室裡，就能完成24小時的不間斷作業。

報導引述相關負責人介紹，5G-A的應用可以將數據傳輸延時降到小於20毫秒，加上人工智慧技術的輔助，他們現在礦山整體的營運效率提升了20%。

近期，在北京、上海等城市，部分用戶發現自己手機上的信號標識變成了5G-A，可體驗使用且沒有額外費用。

據了解，目前5G-A試點城市範圍正在逐步擴大，年內有望覆蓋中國全國超過300個城市的重點場景。

據了解，中國電信5G-A套餐已於17日正式商用，5G-A和5G相比，能夠在容量、速率、時延、定位、可靠性等方面實現大幅提升，可帶來更快、更優質的通信體驗，並有望實現低成本千億物聯。

新京報此前實測5G-A和5G下載同款手遊耗時分別多久。用5G-A下載手遊，時間從16時54分開始，眼看時間剛到16時57分，3.3G的手遊就下載完成，僅用2分多鐘；用5G手機下載同款手遊時，一開始竟顯示三四個小時，還好最後速度變快，但也耗時6分25秒。

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