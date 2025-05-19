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中製戰機實戰成名／成飛公園秀殲10 巴基斯坦遊客來朝聖

中國新聞組／北京19日電
成飛公園的殲10C模型吸引遊客打卡，除了中國民眾，還有巴基斯坦的遊客。（取材自封面新聞）
成飛公園的殲10C模型吸引遊客打卡，除了中國民眾，還有巴基斯坦的遊客。（取材自封面新聞）

自從殲10戰機在印巴實戰中擊落法製戰機後，位於成都青羊區黃田壩的成飛航空主題教育基地（成飛公園）便掀起一股熱潮。公園內擺放著兩架按1：1比例還原的飛機模型--殲10C和「梟龍」，近日吸引萬人打卡，更有巴基斯坦遊客遠鄉道而來與中國戰機親密接觸。

來源：YouTube

封面新聞報導，近日印巴衝突事件引發市民遊客們對戰鬥機的濃厚興趣，特別是殲10C戰鬥機，因其誕生於成都，更成為民眾打卡的首選。

到成飛公園不僅可以近距離看殲20、殲10C等大飛機模型，還可以體驗時長20分鐘的戰鬥機模擬飛行，通過六自由度的擺動，感受到如同置身真正的駕駛艙內一樣的刺激。

據報導，成飛公園旁設有一條長達300米的文化牆，詳細展示中國航空工業集團成飛自1958年建廠至今的發展歷程。園內，眾多家庭遊客正興致勃勃地參觀展示的戰機，家長們藉此機會向孩子們講述中國航空的精采故事。威龍廣場還設有移動便利店，為遊客提供水和小吃等便捷服務。

報導稱，徐先生首次帶著四歲的女兒來到成飛公園，他說：「這次參觀非常震撼，我給女兒講解了不少航空科普知識。」他的女兒則在一旁興奮地表示：「我長大後想當飛行員，開戰鬥機！」徐先生認為，成飛公園不僅是一個展示窗口，更代表著中國航空工業的飛躍發展，讓民眾深切感受到國家的強大與自豪，成為傳遞力量與安全感的重要場所。

來自巴基斯坦的瑪麗安。（取材自封面新聞）
來自巴基斯坦的瑪麗安。（取材自封面新聞）

來自巴基斯坦的瑪麗安表示，「我是第一次來成飛公園，聽說這裡有一架飛機出口到我的國家。」她說，她在成都從事商務方面的工作，最近看到了新聞，於是帶著朋友一同前來專門看「梟龍」戰鬥機。「這是中國和巴基斯坦一同研製的戰鬥機，我感到非常的驕傲，希望中巴友誼長存。」

據了解，「梟龍」戰鬥機2003年8月首飛成功，是中國與巴基斯坦本著「共同投資、共同開發、共擔風險、共享利益」的原則，合作研製、合作生產的一型先進多用途輕型戰鬥機，具備突出的中低空高亞聲速機動作戰能力。「梟龍」戰機的研製成功實現了中國由技術引進向整體技術輸出的歷史性跨越，展現了中巴兩國深厚的友誼。

圖為園區內的殲10C模型。（取材自封面新聞）
圖為園區內的殲10C模型。（取材自封面新聞）

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