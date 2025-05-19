中製戰機實戰成名／成飛公園秀殲10 巴基斯坦遊客來朝聖

成飛公園的殲10C模型吸引遊客打卡，除了中國民眾，還有巴基斯坦的遊客。（取材自封面新聞）

自從殲10戰機在印巴實戰中擊落法製戰機後，位於成都青羊區黃田壩的成飛航空主題教育基地（成飛公園）便掀起一股熱潮。公園內擺放著兩架按1：1比例還原的飛機模型--殲10C和「梟龍」，近日吸引萬人打卡，更有巴基斯坦 遊客遠鄉道而來與中國戰機親密接觸。

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封面新聞報導，近日印巴衝突事件引發市民遊客們對戰鬥機的濃厚興趣，特別是殲10C戰鬥機，因其誕生於成都，更成為民眾打卡的首選。

到成飛公園不僅可以近距離看殲20、殲10C等大飛機模型，還可以體驗時長20分鐘的戰鬥機模擬飛行，通過六自由度的擺動，感受到如同置身真正的駕駛艙內一樣的刺激。

據報導，成飛公園旁設有一條長達300米的文化牆，詳細展示中國航空工業集團成飛自1958年建廠至今的發展歷程。園內，眾多家庭遊客正興致勃勃地參觀展示的戰機，家長們藉此機會向孩子們講述中國航空的精采故事。威龍廣場還設有移動便利店，為遊客提供水和小吃等便捷服務。

報導稱，徐先生首次帶著四歲的女兒來到成飛公園，他說：「這次參觀非常震撼，我給女兒講解了不少航空科普知識。」他的女兒則在一旁興奮地表示：「我長大後想當飛行員，開戰鬥機！」徐先生認為，成飛公園不僅是一個展示窗口，更代表著中國航空工業的飛躍發展，讓民眾深切感受到國家的強大與自豪，成為傳遞力量與安全感的重要場所。

來自巴基斯坦的瑪麗安。（取材自封面新聞）

來自巴基斯坦的瑪麗安表示，「我是第一次來成飛公園，聽說這裡有一架飛機出口到我的國家。」她說，她在成都從事商務方面的工作，最近看到了新聞，於是帶著朋友一同前來專門看「梟龍」戰鬥機。「這是中國和巴基斯坦一同研製的戰鬥機，我感到非常的驕傲，希望中巴友誼長存。」