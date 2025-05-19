中國「空中無人機航母」下月首飛 可搭載上百枚飛彈

無人機機腹內的「異構蜂巢任務艙」。（央視畫面截圖）

央視報導，中國自主研發的「九天」無人機正在進行系統安裝與測試，預計今年6月底完成無人機首飛任務。該款察打一體無人機的特點是可搭載上百枚飛彈或小型無人機，因而也被稱為「空中無人機航母」。

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去年11月，「九天」無人機在中國航展亮相時就引發關注。央視軍事頻道當時報導，「九天」無人機系統是一款靈活配置重型無人機，是解放軍 下一代的大型無人空中通用平台，配備可快速更換的重載任務艙和八個外掛點，通過換裝不同模組化任務載荷滿足空運空投、信息（資訊）支援與對抗、火力打擊與支援等任務需求。

「九天」無人機翼展達25公尺，最大起飛重量16噸，最大載荷能力6噸。央視引述軍事專家指，「九天」無人機的續航能力出色，最大航程7000公里，航時大於12小時。其掛載能力也引人注目，八個外掛點既可掛載1000公斤級的制導炸彈，也可掛載空空飛彈、空地飛彈、反艦飛彈和巡弋飛彈。

軍事專家表示，更重要的是，如果搭載比較先進的電子戰吊艙，還可壓制、干擾敵方雷達，提高自身生存能力。如果能搭載定向紅外干擾系統，通過雷射束干擾對方紅外制導飛彈，可極大提高其生存能力。