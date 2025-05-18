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「熊貓專列」遊新疆 票價5.59萬元人民幣仍被搶光

中國新聞組／北京19日電
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「成都號」內部空間。（取材自川觀新聞／成都文旅集團供圖）
「成都號」內部空間。（取材自川觀新聞／成都文旅集團供圖）

從成都開往新疆的首趟「熊貓專列．成都號」18日從成都安靖站出發，16天15晚的行程將帶去往喀什古城、天山天池、禾木等21個景點，還安排18名「熊貓管家」、6名「度假大使」，為遊客提供24小時高星級酒店服務。雖然票價高達5.59萬元（人民幣，約7806美元），今年10團卻已全部售罄，其中七成是入境遊客。

川觀新聞報導，「成都號」首發遊客共109人，主要來自美國、加拿大、日本、菲律賓等國家以及北京、上海、福建、四川、香港等地，其中境外遊客65人，占比59.6%；50歲以上乘客占比達80%。既是「國際範」專列，也是「銀髮」專列。

「成都號」為遊客提供24小時高星級酒店管家式服務。 （取材自川觀新聞）
「成都號」為遊客提供24小時高星級酒店管家式服務。 （取材自川觀新聞）

「成都號」度假大使韋宇介紹，列車採取「晝遊夜行」的方式，但並不是全程都住在車上，新疆行程中有八晚會入住當地四星或五星級酒店。票價包含列車上的服務和餐食，還有下車遊玩時的門票、交通、餐飲和酒店等，全程不再多花一分錢。

來自台灣的旅客鐘萬應和同伴共七人一起出遊，他們的平均年齡在65歲左右，作為旅遊愛好者，他們每年都會結伴去各地遊玩，這是第一次去新疆。他說，「票價我覺得還是划算的，全程都交給他們安排，什麼都不用操心了。」

專列產品得到了中老年客群的青睞。（取材自川觀新聞）
專列產品得到了中老年客群的青睞。（取材自川觀新聞）

「熊貓專列．成都號」由綠皮車改造而成，配備54個包房，每個包房內配有乾濕分離衛浴、智能語音控制系統；公共區域則有餐廳、KTV、酒吧、茶室、麻將桌、按摩椅、兒童遊戲區等，如同一艘軌道上的豪華遊輪。

成都局集團公司成鐵商旅公司西南鐵旅負責人蘭佳文表示，考慮到老年旅客的需求，「熊貓專列」進行了很多適老化改造，比如餐食注重少油少鹽，改造門把手、扶手等車內設施，配備放置胰島素的小冰箱，組織老年人喜歡的紅歌會等列車文娛活動。首趟「成都號」列車團期正好趕上端午節，將安排旅客開展香囊DIY、學包粽子等民俗體驗活動。

首發新疆線路共計畫10個團期，從5月持續到10月，前期主要通過境內外旅行社推廣銷售，今年所有開放團期均已售罄。

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