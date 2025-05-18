上海科技節登場 機器人與科學家走紅毯 揮手打太極

智元遠征A2機器人在科學紅毯上打起了太極，展現上海在智能科技領域的硬核實力。（取材自上觀新聞）

2025年上海科技節17日登場，各領域傑出科學家、科研機構及企業代表亮相張江科學會堂，透過AI 技術實時展示其科研成就。「AI科學紅毯」首次引入XR空間拓展技術，實現人與虛擬環境的高精度互動；還有人形機器人 揮手打太極，展現上海在智能科技領域的硬核實力。

綜合上觀新聞、新聞晨報報導，本屆科技節「AI科學紅毯」引入XR空間拓展技術，通過虛擬背景實時生成與現實場景融合，形成無限延展的視覺空間。裝置內部集成AI無感動捕系統，可實時捕捉嘉賓動作，疊加AI動態特效，實現人與虛擬環境的高精度互動。

另外，人形機器人也首次登上「AI科學紅毯」，與研發團隊共同亮相，完成科技節有史以來的首次「人機同行」。智元機器人的遠征A2在紅毯上打起了太極拳，特別的是，遠征A2的台上動作均由機器人自己思考決策完成。而上海傅利葉智能科技有限公司的GR-2能搬運十幾公斤的物體，在紅毯上也顯得頗為「淡定」。傅利葉創始人兼首席執行官顧捷表示，每個機器人都要經過上萬小時不同場景、不同地形的測試，還要在虛擬環境中經歷無數次練習，堪稱「台上一分鐘，台下十年功」。

在本屆科技節走過紅毯的嘉賓中，除了許多平時難得一見的科學大家，還有少年創客、科普網紅等「跨界」面孔，讓科學精神從向科學家「致敬」到全城「人人參與」，見證了上海科創生態的多層次與極致的包容性。