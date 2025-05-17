我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

成都女醫下班後搬廢鐵 稱「比醫院賺得多」被疑搏眼球

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊女士白天在醫院上班，晚上回家收廢品。(取材自瀟湘晨報)
熊女士白天在醫院上班，晚上回家收廢品。(取材自瀟湘晨報)

成都一名在醫院工作的女康復師，在網站發布自己生活的視頻，影片中她白天在醫院上班，下班後回到家裡協助整理廢棄金屬，幫忙作整理回收，並表示「在廢品站掙得比醫院多」，許多網友稱讚她認真，勤奮賺錢工作，但也有網友質疑她「起號」，收破爛只是為了搏眼球，她大方回應，表示只是在記錄日常，而且「能掙錢，有什麼好介意的」。

據瀟湘晨報報導，成都的熊女士主修康復治療專業，畢業後進入醫院，已經四年了。不過因為家中主要收金屬類的廢品作回收分類，她在下班後，總會回家協助家裡的工作，每天理貨搬貨，把每個種類分好堆起來再賣出去。她說熊女士每天都會做到9點、10點才和父母一起回家。

熊女士從小學就開始給父母幫忙，長大後也不排斥，她說，在醫院一個月的工資是4000元人民幣，在廢品站掙的錢比醫院多。雖然父母不是給她開工資，但是平時也會多給些零花錢。她認為她平時在醫院和廢品站這兩份工作的轉換調節得很好，在醫院時很注意個人衛生，回家後又是另一副樣子，不過回收金屬並不髒，只是會有些鐵鏽粘在衣服上。

熊女士雖然從2020年就開始發布廢品站的視頻，仍有網友質疑熊女士「起號」，留言「又騙我去收破爛」、「有一份工作就好，給窮人留點活路」，但也有網友對於她的生活表示讚賞，「靠雙手賺錢，不偷不搶的，就算人家成網紅，只要內心乾淨我就祝福」，稱她「不裝嬌小姐，是真正的的勞動人」。

熊女士展示肌肉。(取材自瀟湘晨報)
熊女士展示肌肉。(取材自瀟湘晨報)

上一則

湖南小伙年內4度改名 這次叫「周喬治華盛頓」官方打臉了

下一則

運動健將？水平一般？ 朱婷妹妹保送浙大 網疑特殊待遇

延伸閱讀

關稅能使製造業回流嗎？

關稅能使製造業回流嗎？
移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷
「我在大馬被綁」 中18歲富二代勾結同鄉勒索父母500萬

「我在大馬被綁」 中18歲富二代勾結同鄉勒索父母500萬
China Travel火爆 東南亞遊客赴四川 感受「冰雪奇緣」

China Travel火爆 東南亞遊客赴四川 感受「冰雪奇緣」

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋