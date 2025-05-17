成都女醫下班後搬廢鐵 稱「比醫院賺得多」被疑搏眼球
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成都一名在醫院工作的女康復師，在網站發布自己生活的視頻，影片中她白天在醫院上班，下班後回到家裡協助整理廢棄金屬，幫忙作整理回收，並表示「在廢品站掙得比醫院多」，許多網友稱讚她認真，勤奮賺錢工作，但也有網友質疑她「起號」，收破爛只是為了搏眼球，她大方回應，表示只是在記錄日常，而且「能掙錢，有什麼好介意的」。
據瀟湘晨報報導，成都的熊女士主修康復治療專業，畢業後進入醫院，已經四年了。不過因為家中主要收金屬類的廢品作回收分類，她在下班後，總會回家協助家裡的工作，每天理貨搬貨，把每個種類分好堆起來再賣出去。她說熊女士每天都會做到9點、10點才和父母一起回家。
熊女士從小學就開始給父母幫忙，長大後也不排斥，她說，在醫院一個月的工資是4000元人民幣，在廢品站掙的錢比醫院多。雖然父母不是給她開工資，但是平時也會多給些零花錢。她認為她平時在醫院和廢品站這兩份工作的轉換調節得很好，在醫院時很注意個人衛生，回家後又是另一副樣子，不過回收金屬並不髒，只是會有些鐵鏽粘在衣服上。
熊女士雖然從2020年就開始發布廢品站的視頻，仍有網友質疑熊女士「起號」，留言「又騙我去收破爛」、「有一份工作就好，給窮人留點活路」，但也有網友對於她的生活表示讚賞，「靠雙手賺錢，不偷不搶的，就算人家成網紅，只要內心乾淨我就祝福」，稱她「不裝嬌小姐，是真正的的勞動人」。
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