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華為將秀出新武器 19日發布折疊電腦引發熱議

記者陳宥菘、陳湘瑾／綜合報導
華為下周將推出折疊電腦，再度引發熱議。(路透)
華為下周將推出折疊電腦，再度引發熱議。(路透)

華為去年9月推出全球首款三折疊手機後引發轟動，媒體15日報導稱，華為今年還將推出折疊電腦，將在下周發布，再度引發熱議。

觀察者網報導，華為19日下午將舉辦nova 14系列及鴻蒙電腦新品發表會，華為終端15日在微博發布一款預熱海報，圖片是一台搭載華為自研HarmonyOS作業系統的「鴻蒙電腦」，機身上印有意味著「非凡大師」系列的「ULTIMATE DESIGN」字樣，並配有「大天地，本非凡」宣傳標語。

目前官方暫未公布華為鴻蒙電腦ULTIMATE DESIGN相關訊息，根據預熱海報來看，該款電腦將是華為首款非凡大師系列的筆記型電腦產品，採用超薄設計，並使用人工合成皮革材質。先前有爆料稱，該款電腦為新形態產品。觀察者網、第一財經15日皆引述消息稱，這就是華為的折疊電腦。

觀察者網報導，根據多方消息透露，華為即將發布的新品或將採用折疊形態設計，從預熱海報來看，其外觀也延續了非凡大師系列一貫的風格，預計也將繼續沿用非凡大師系列的高端材料。結合先前華為在折疊手機上的技術積累，「此次拓展至電腦產品線，或將在鉸鏈、螢幕等方面實現突破」。

觀察者網提到，非凡大師的定位一直都是華為的超高端系列，「如此高規格配置的產品在售價方面或許將刷新消費級筆記本（筆電）的價格認知。」

部落客「數碼閒聊站」15日也在微博發文稱，華為折疊電腦將配備一整塊可折疊超大螢幕，內建大面積線性馬達，可以模擬鍵盤打字。這台電腦也搭載鴻蒙PC系統加上自研麒麟X90晶片，並採用全新的折疊型態。

該部落客稱自己半年前曾接觸過這產品，「產品定義確實遙遙領先」。

折疊螢幕是華為長期投入的領域。根據市場調研機構IDC數據顯示，今年第1季，中國折疊手機出貨量達到284萬支，年增53.1%。其中，華為市占高達76.6%，年增32.5個百分點，這應是華為入局折疊市場後取得的最高市占。

另外，產業研究機構TrendForce集邦諮詢15日發布最新研報指出，中國AI伺服器市場預計外購輝達（Nvidia，又譯英偉達）、AMD等晶片比率將大幅減少，預計從2024年約63%下降至2025年約42%，而中國本土晶片供應商在國有AI晶片政策支持下，預期2025年國內占比將提升至40%，幾乎與外購晶片比率平分秋色。

華為將推出折疊電腦。（取材自華為）
華為將推出折疊電腦。（取材自華為）

華為 微博 AI

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