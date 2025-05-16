中國首家破產5A景區 冰棒賣1元逆襲…如今遊客爆滿

洛陽龍潭大峽谷在五一假期間湧現人潮。（取材自微博）

中國第一個倒閉的5A級景區逆襲暴火，近日許多網友在社交平台上分享自己遊玩洛陽龍潭大峽谷，誇讚景區售賣的冰棒1元（人民幣，下同，約0.13美元）一根，一根黃瓜也只需要2.5元。在五一假期期間，龍潭大峽谷遊客爆滿，景區還發布了限流公告，稱入園人數已達最大乘載量，不再販售當日門票。有網友直言，龍潭大峽谷這波暴火給同行上了一課：「景區想賺錢，真不用把遊客當冤大頭」。

綜合九派新聞等媒體報導，龍潭峽大峽谷位於洛陽市新安縣北部山區，是一條由紫紅色石英砂經流水追蹤下切形成的深切峽谷，全長12公里，內有因崩塌作用所形成的罕見天崩地裂景觀。龍潭大峽谷的工作人員回應，之前景區破產，是因為經營公司資不抵債，並非景區景觀不好。「景區內部沒啥問題，這屬於自然形成的地質景觀，風景不錯的，原公司破產後換了個新單位，我們就繼續營業了。」

換人經營後，龍潭大峽谷景區逐漸步入正軌。2024年龍潭大峽谷開始採購觀光 車，舉辦夏季趣野狂歡節，並進行基礎設施提升改造，今年新增了索道項目的規畫設計。尤其龍潭大峽谷景區內的商品物價合理，工作人員表示，「裡面賣的水和外面超市價格一樣，基本沒有漲價。」

平價消費和天然美景的加乘下，吸引了不少遊客造訪，景區發布公告稱，今年五一期間，景區共接待遊客9.6萬人次，同比增長23%。網友直言，相較於其他景區的30元文創雪糕、50元礦泉水，龍潭大峽谷簡直是「景區界的良心」。

除此之外，龍潭大峽谷日前還宣布，景區一張門票可用一年，網友不禁感嘆，「別的景區把遊客當提款機，這兒把遊客當自家人」。