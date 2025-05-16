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「小趙麗穎」戴230萬耳環 網炸鍋…父被曝是退休公務員

中國新聞組／北京16日電
黃楊鈿甜日前在網路上分享的成人禮照片。（取材自封面新聞）
黃楊鈿甜日前在網路上分享的成人禮照片。（取材自封面新聞）

連日來，17歲女演員黃楊鈿甜佩戴價值230萬元（人民幣，下同，約31.9萬美元）耳環的消息在網路上傳播，引發關注。消息稱，黃楊鈿甜父親為四川雅安公務員，質疑其高額消費不合理。黃楊鈿甜15日發文分享類似相片，並稱「耳環是媽媽的」。

來源：YouTube

童星出身的黃楊鈿甜，有「小趙麗穎」稱號，出演于正新劇「五福臨門」，火爆娘子形象深得人心，如今因「炫富」引發風波，被戲稱上演「坑爹」戲碼。

有網友就此事發文，稱黃楊鈿甜父親曾是雅安的公務員，負責招投標工作。該文再次引發熱議，大量網友留言稱：「父親是公務員，家庭收入不應該這麼高。」

這一系列信息，源於黃楊鈿甜5月11日在網路上分享的成人禮照片。照片中，黃楊鈿甜佩戴的耳環被指認是奢侈品牌GRAFF經典系列，公價約230萬元。據了解，GRAFF網路旗艦店內，並無該款耳環的報價，但在二手交易網站上，該款耳環二手價超過100萬元。

封面新聞報導，經證實，黃楊鈿甜父親2015年-2017年曾在雅安市經合外事局工作，2017年辭去公職，下海經商至今，知情人說，「辭職都八年了，他個人及家屬的收入情況確實和經合外事局無關。」

知情人說，黃楊鈿甜是雅安走出去的明星，當地政府曾邀請宣傳過雅安，其母親長年在企業工作。

截至5月15日中午，黃楊鈿甜相關信息多次衝上熱搜，累計閱讀量達到數千萬。

網友認為，2007年出生的黃楊鈿甜，作為年輕演員，不應該有如此高的消費水平。有人說，「假如在位時有許多非正常收入，特意離開公職去經商，難道就可以把錢洗乾淨了？」又有人說，「辭職8年，什麼行業能有這麼大的利潤？一年賺多少錢能買價值200多萬的飾品，可只是區區一副耳環呀！那別的飾品呢？那這位曾經的公務員父親做的什麼行業、多少資本開的公司，利潤空間這麼大。再回到曾經的公務員身分，所從事的招投標工作那只要一個項目有貓膩就夠這個家庭吃一輩子了。不要再糊弄老百姓了，看看他在職時經手項目一查就知分曉」。

有網友質疑，「招投標領域，水太深了。從最近的300元不到的路由器，到中標價70萬元，就可以想像到後面的可怕。耳環真的是不算什麼。」

黃楊鈿甜是童星出身。（取材自澎湃新聞）
黃楊鈿甜是童星出身。（取材自澎湃新聞）

趙麗穎

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