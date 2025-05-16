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模擬停車位 武漢店家設「停狗位」 網友：太超前了

中國新聞組／北京16日電
武漢許多店家在門口設置「停狗位」，吸引愛寵人士上門。（取材自九派新聞）
武漢許多店家在門口設置「停狗位」，吸引愛寵人士上門。（取材自九派新聞）

寵物的人愈來愈多，為了拿捏住飼主，武漢多個商家模擬停車位的形式，給狗狗畫分出了專門的「停狗位」，相關話題在網路熱議，還有不少愛寵人士帶著自家寵物實地打卡，直呼「武漢還是太超前了」。

九派新聞報導，網路上刷屏的「停狗位」大多設置在商鋪門口，安裝了拴狗的掛鉤。江漢路一家寵物友好餐廳主管陳先生表示，開業不久後，他特意請廣告公司製作了專屬狗狗的「停車位」，目的就是吸引養狗人士進店就餐或打卡。

陳先生說，「隨著單身經濟興起，養寵人群愈來愈多。我觀察到附近商場晚上常有市民遛狗，所以想順應這一趨勢。」除了設置「停狗位」，他還花費400元（人民幣，約55美元）買了兩隻狗，拴在「停狗位」上作為「攬客招牌」，吸引路人駐足逗狗，為店鋪增加人氣。

陳先生表示，「停狗位」確實為店裡增添了一些客流量，不過據他觀察，大多數帶寵物就餐的顧客並沒有使用門口的「停狗位」，而是將狗帶進店內用餐。

報導指出，另一家同樣設置了「停狗位」的店鋪是一家狗咖，「停狗位」同樣位於店家入口處，並採用木質屋簷設計，「小狗驛站」幾個字醒目而別緻。店長李先生透露，他設置「停狗位」是為吸引客人來此打卡，同時也為客人提供一個臨時寄存寵物狗的地方。他提到，顧客到店後，可能需要臨時外出或使用洗手間，在這種情況下，主人可將寵物暫時寄放在「停狗位」，由店員負責照看，避免寵物亂跑或吠叫。

在社交平台上，不少網友為設置「停狗位」的舉措點讚，直呼「武漢還是太超前了」、「愛狗人士狂喜」、「先停狗再幹飯」，但也有一部分養狗人對這類裝置心存顧慮，認為實際作用並不大。

帶寵物狗到店裡用餐的曾女士就表示，她並不會考慮將狗放在店門口的「停狗位」上：「如果店員強制讓我放狗，我就不會來店裡吃飯。」在她看來，寵物狗和家人一樣，如果被獨自留在店門外，會產生不安和焦慮情緒。作為主人，她最關心的是狗在「停狗位」是否會感到不適。此外，她還擔心安全問題：「放在外面可能會被人牽走。」

寵物友好餐廳外的一處「停狗位」。（取材自九派新聞）
寵物友好餐廳外的一處「停狗位」。（取材自九派新聞）

另一名劉女士則直言：「『停狗位』實際用處不大，主要就是個拍照打卡點。」自稱養寵新手的王女士則認為，這類設施可能對大型犬更有幫助。

擁有八年狗咖營運經驗的業內人士趙先生表示，他並不提倡設置「停狗位」的舉措，因為這對養寵人士的實際作用很小，只是利於商家作為引流。「公共區域的犬隻應在責任人的視線內或監控範圍內活動，無人看管的狗狗很容易打架鬥毆。」

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