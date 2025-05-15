我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

火車穿過張家界小村、還有「死亡彎」多年來已致19死

中國新聞組／北京15日電
「禁止通行」警示牌旁，跨越鐵軌上山耕作的村民。（取材自界面新聞）
「禁止通行」警示牌旁，跨越鐵軌上山耕作的村民。（取材自界面新聞）

湖南張家界宋家灣村多次發生火車撞人事故，引發關注。該村為焦柳鐵路通過路段，鐵道從村中穿過，多年來至少發生十多起事故，導致19人死亡，死者多為老人、小孩與殘障人士。目前，鐵路部門回應稱已在有序推進防護柵欄封閉工程建設。

來源：YouTube

湖南張家界永定區關門岩村日前發生一起火車撞人事故，致一人不幸身亡。永定區宋家灣村日前也發生一起撞人事故，15歲的殘障留守女孩宋玉瑩喪命於焦柳線鐵軌上。在這之前，該路段已有至少17人遇險身亡。

涉事村莊空拍畫面。(取材自新京報)
涉事村莊空拍畫面。(取材自新京報)

上游新聞報導，焦柳鐵路建於1978年，從宋家灣村穿行而過，把村子一分為二，鐵軌西側的山下住著600多村民，分布著農地、進城省道和成片區的住房。在鐵軌東側的緩坡和山上，住著200多村民，五分之二的耕地也分布在這邊。40多年來，村民們上山耕作、下山出行都需要橫跨這條鐵軌。

受山區地形限制，鐵路在宋家灣村形成了複雜的線路特徵，總長1.5公里內分布有四個曲線彎道，兩段穿山隧道，這被村民認為是火車在村裡經常撞人的重要誘因，彎道和沿線樹木阻礙了村民的觀察視線，加之火車鳴笛時有時無，發現火車時往往已經很近了，避讓時間很短。

其中，位於宋家灣村鐵路K952+480處，有一段長約百米的彎道。村民回憶，僅在這一處就有至少八人被撞身亡，因此也被村民稱為「死亡彎」。

事故頻發之下，K952+480彎道上設置了四處安全警示標識，但並沒有減少村民穿行於此，盡管村莊有一座供行人和機動車通過的橋洞，但位置偏遠，村民覺得不如上鐵道跨兩步快。

村民劉先勇家大門正對鐵軌，距離不到一公尺。（取材自界面新聞）
村民劉先勇家大門正對鐵軌，距離不到一公尺。（取材自界面新聞）

作為宋家灣村離鐵軌最近的住戶，劉先勇家的大門距離鐵軌只有約0.8米，這些年，他家被火車輾死了4隻狗。

為防止事故再發生，鐵路部門表示已決定修建防護欄，預計6月開始施工。

上一則

「很多人沒禮貌」大阪餐廳拒中客涉辱華 所屬集團回應了

下一則

聲稱「喪偶式婚姻」甘薇官宣離婚 否認拿賈躍亭40億

延伸閱讀

慶亞太裔月紀念鐵路華工貢獻 法拉盛圖書館圖片展

慶亞太裔月紀念鐵路華工貢獻 法拉盛圖書館圖片展
雙方外長剛會見...中國、烏茲別克互免簽證6/1生效

雙方外長剛會見...中國、烏茲別克互免簽證6/1生效
新州鐵路罷工 三線通勤客轉乘方案啟動

新州鐵路罷工 三線通勤客轉乘方案啟動
鐵路華工紀念日送州議會 民代邀5╱14日赴州府

鐵路華工紀念日送州議會 民代邀5╱14日赴州府

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶