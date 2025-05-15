火車穿過張家界小村、還有「死亡彎」多年來已致19死

「禁止通行」警示牌旁，跨越鐵軌上山耕作的村民。（取材自界面新聞）

湖南張家界宋家灣村多次發生火車撞人事故，引發關注。該村為焦柳鐵路通過路段，鐵道從村中穿過，多年來至少發生十多起事故，導致19人死亡，死者多為老人、小孩與殘障人士。目前，鐵路部門回應稱已在有序推進防護柵欄封閉工程建設。

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湖南張家界永定區關門岩村日前發生一起火車撞人事故，致一人不幸身亡。永定區宋家灣村日前也發生一起撞人事故，15歲的殘障留守女孩宋玉瑩喪命於焦柳線鐵軌上。在這之前，該路段已有至少17人遇險身亡。

涉事村莊空拍畫面。(取材自新京報)

上游新聞報導，焦柳鐵路建於1978年，從宋家灣村穿行而過，把村子一分為二，鐵軌西側的山下住著600多村民，分布著農地、進城省道和成片區的住房。在鐵軌東側的緩坡和山上，住著200多村民，五分之二的耕地也分布在這邊。40多年來，村民們上山耕作、下山出行都需要橫跨這條鐵軌。

受山區地形限制，鐵路在宋家灣村形成了複雜的線路特徵，總長1.5公里內分布有四個曲線彎道，兩段穿山隧道，這被村民認為是火車在村裡經常撞人的重要誘因，彎道和沿線樹木阻礙了村民的觀察視線，加之火車鳴笛時有時無，發現火車時往往已經很近了，避讓時間很短。

其中，位於宋家灣村鐵路K952+480處，有一段長約百米的彎道。村民回憶，僅在這一處就有至少八人被撞身亡，因此也被村民稱為「死亡彎」。

事故頻發之下，K952+480彎道上設置了四處安全警示標識，但並沒有減少村民穿行於此，盡管村莊有一座供行人和機動車通過的橋洞，但位置偏遠，村民覺得不如上鐵道跨兩步快。

村民劉先勇家大門正對鐵軌，距離不到一公尺。（取材自界面新聞）

作為宋家灣村離鐵軌最近的住戶，劉先勇家的大門距離鐵軌只有約0.8米，這些年，他家被火車輾死了4隻狗。

為防止事故再發生，鐵路部門表示已決定修建防護欄，預計6月開始施工。