「國民小吃」沙縣美食進駐沙特 首日座無虛席賣5萬元

店內座無虛席，不少當地人捧場。（取材自沙縣區融媒體中心）

沙縣小吃進駐中東，在沙特（沙烏地阿拉伯 ）開了旗艦店，店主是90後，開業首日獲捧場，營業額5萬人民幣（約景區美元）。沙縣小吃起源於福建省三明市的沙縣，是具有當地特色的一系列小吃的總稱，屬於閩菜，現為中式小吃的一個重要分支，並成為了中國廉價小吃的代表。

極目新聞報導，當地時間5月11日，沙縣小吃沙特旗艦店在利雅德國 際會展中心開業，這是首家在中東開張的沙縣小吃加盟連鎖店，標誌著這一「國民小吃」正式進軍中東市場。

透過店主張世超所發布的視頻，開業當天店內座無虛席，不少當地市民進店品嘗並稱讚「太好吃」。也有在當地工作的中國人來吃「家鄉飯」，以解思鄉之情。

開業當天，該店鋪的營業額便突破5萬元人民幣，多款手工現做的傳統沙縣小吃全部售罄。

菜單顯示，該店提供12類60餘種菜品，在保留拌麵、扁肉、燉罐等經典款的同時，首創「清真版」沙縣小吃：所有含豬肉的食材均替換為牛羊雞肉。

店主張世超的創業故事頗具戲劇性。這位沙縣本土青年原計畫赴沙特考察基建項目，卻意外發現那裡的中餐市場空白。他敏銳抓住商機，將家鄉美食引入沙烏地。

張世超表示，未來他還將通過「主營+加盟+培訓」的形式，將沙縣小吃開到吉達、達曼等沙特大城市，力爭門店數量達到20家。