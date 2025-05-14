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光影科技帶火「四川小吳哥窟」 水幕像電影幕布講故事

中國新聞組／綜合報導
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光影科技讓浮雕牆有了生命。 （本報系陽傳真）
光影科技讓浮雕牆有了生命。 （本報系陽傳真）

今年中國「五一」假期期間，被譽為「四川小吳哥窟」的四川德陽石刻公園一度成為網路熱點。一場以「石刻麗影 煥動德陽」為主題的文化藝術季活動，通過動態光影、智慧水景、數位交互等前沿科技，讓眾多市民遊客在光影交織中觸摸古蜀文明的脈搏，感受傳統與現代碰撞的震撼。

作為本次藝術季的核心亮點，德陽石刻公園的浮雕牆在科技賦能下煥發新生。通過動態光影特效與高精度投影技術，浮雕的肌理被精準雕琢，歷史故事以流動的畫面躍然石上。光束如靈蛇般游走於「龍鳳呈祥」的鱗羽之間，青銅色光暈從三星堆文物色譜中流淌而出，為石雕披上神秘外衣。

在公園北區的「十二生肖」柱前，智能水幕劇場開啟，一場「生命之歌」在石壁與流水間上演。直徑20米的環形水幕隨交響樂起伏，3000個數控噴頭將水珠精準彈射至8米高空，雷射在水霧中勾畫出青銅大立人輪廓。當水流突然凝結成冰瀑狀，投射其上的古蜀先民祭祀場景令觀眾震撼：「水幕竟然能像電影幕布一樣講故事！」更有遊客發現，水景池中新增的生態浮島與補植的鳶尾花叢，在燈光映照下與石刻藝術渾然一體。

資料顯示，整個「五一」假期，德陽石刻公園共接待遊客超12萬人次，同比上漲10倍。而德陽全市A級旅遊景區共接待遊客115.99萬人次，相比去年同期增長18.52%。

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