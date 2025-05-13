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中國西部規模最大 青海風光儲氫 拚年發電23億千瓦

中國新聞組／北京13日電
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由中國中車集團有限公司（簡稱「中國中車」）研製，應用於高海拔地區的高原風電機組11日在中車德令哈新能源裝備製造產業園成功下線，標誌著中國西部地區規模最大、產業最全的「風光儲氫」一體化產業基地建設取得階段性成果，實現了清潔能源裝備「青海有、青海造、青海用」。

中新社報導，該高原風電機組及其配套的儲能系統，主要針對高海拔、高湍流、強風沙、低溫低壓等極端環境研發設計，能夠在嚴苛條件下保持安全高效運行。

新投產的德令哈新能源裝備製造產業園一期已建成儲能系統與風電整機製造車間，後續還將逐步完善風電葉片、塔筒及電氣裝備等產業鏈布局。 　　

據悉，緊鄰產業園的100萬千瓦源網荷儲項目正加速建設，涵蓋70萬千瓦光伏、30萬千瓦風電及200兆瓦/800兆瓦時電化學儲能設施。項目建成後，預計年均發電量達23億千瓦時，可節約標煤70萬噸，減少二氧化碳排放190萬噸。

「風光儲氫」是將太陽能和風能轉化為化學能量進行儲存，它可以通過使用電化學反應，將太陽能或風能轉化為氫氣，然後將氫氣存儲起來，實現對太陽能和風能的儲存利用。

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