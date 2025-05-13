宗馥莉接棒後…娃哈哈停工、停產 1500員工維權

娃哈哈集團董事長宗馥莉。（取材自澎湃新聞）

自宗馥莉正式接棒後，關於娃哈哈的爭議消息就沒有停歇過。從最開始對集團的「宏勝化」改造，到多地工廠停工、薪資驟降、企業班車停運、老員工集體討要說法，知情人士透露，即便不計入那些以廠為單位的維權員工，維權委員會的人員規模已經超過1500人次，凸顯娃哈哈的內部矛盾正在持續升級。

觀察者網報導，近日大風新聞揭露娃哈哈陜西公司乳品車間無預警停產，且未妥善安置員工，導致多部門介入協調處理，然而這只是娃哈哈停工、停產的「冰山一角」。

早在今年2月末的「娃哈哈部分工廠陷停工風波」中，就有十餘家工廠同病相憐。此外，據「食品內參」報導，5月8日，杭州娃哈哈精密機械有限公司有四、五十名員工衝進宏勝集團相關領導的辦公室，要求對逐月降低的薪資給出合理的解決方案。

5月9日，由宗馥莉實控的宏勝飲料集團也再次被上門討要說法的娃哈哈人「圍攻」。據悉，這種維權自今年春節 之後已發生了不止兩、三次，都為了薪資問題。

員工控訴，不管是停工停產，還是調崗降薪，最終目的都是逼員工主動離職，「這就是要逼死員工」。知情人士透露，即便不計入那些以廠為單位的維權員工，維權委員會的人員規模已經高達超過1500人次。