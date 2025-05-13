名主持「金龜子」之女自爆：媽努力一輩子就為了讓我蹭

「金龜子」劉純燕（右）和女兒王逸宸。（取材自四川觀察）

中國知名兒童節目主持人「金龜子」劉純燕近日與女兒王逸宸一起直播引關注。據了解，王逸宸一分鐘的視頻報價15萬（人民幣，下同，約2萬美元），有網友認為她是在蹭媽媽的流量，王逸宸也直率回應：「我媽這麼努力一輩子，不就是為了讓我蹭嗎？」

綜合魯中晨報、湖北頭條報導，「金龜子」本名劉純燕，她主持的央視兒童節目「七巧板」、「大風車」等，是不少網友珍貴的童年記憶。1995年6月播出的「大風車」每天準時在「新聞聯播」前播放，開播後，收視率比原本的少兒節目提高了兩倍。第二年央視做過調研，在被調查的三歲至12歲兒童中，有99.3%的人喜歡看這個節目。

而這些童年回憶現在也成為網路流量，據東方財經，@金龜子的抖音 帳號目前粉絲數為659.8萬，該帳號20秒內視頻報價為50萬，21至60秒要65萬，60秒以上80萬。而女兒抖音帳號「金龜子的娃娃」近30天共直播13場，總銷量為25萬至50萬，總銷售額為1000萬至2500萬。

有網友質疑王逸宸蹭媽媽流量，她在直播中反擊，強調「我媽這麼努力一輩子，不就是為了讓我蹭嗎？那我努力一輩子，不就是為了讓我兒子蹭嗎？您多努努力，您的孩子也能蹭您的。」