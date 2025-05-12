「霸總」落網「豆包」在逃…揚州3水豚出逃40天 動物園懸賞

揚州市茱萸灣動物園內的水豚家族，日前3隻都出逃。(取材自茱萸灣風景區管理處)

近日，揚州市茱萸灣動物園內，一家3口的水豚於4月初「出逃」，動物園內的工作人員經過了40天的抓捕行動後，仍有一隻名為「豆包」的水豚尚未尋獲，茱萸灣風景區管理處在5月11日才發布了「懸賞令」，表示「豆包」仍出逃中，若有人抓回毛孩則能獲得懸賞，並贈送茱萸灣門票。

綜合四川交通廣播、讀特新聞報導，茱萸灣動物園內的水豚家族於4月3日凌晨「集體越獄」，而越獄的「罪魁禍首」是平時看起來憨憨厚厚的水豚「霸總」，監控視頻顯示，「霸總」用腦袋撞壞了公寓的窗戶，帶著「躲躲」和「豆包」出逃。動物園的飼養員們也集體出動開始抓捕。

「躲躲」逃獄瘦了2公斤。(取材自茱萸灣風景區管理處)

最先被發現的是「霸總」，當時它正悠閑地在園區內河遊。而「躲躲」則是隱藏蹤跡的好手，牠躲到南邊的運河裡，只要飼養員一靠近就潛進水裏，讓飼養員難以抓回，飼養員們每天都去河邊蹲守，直到4月30日才成捉到牠，牠也因為流浪太久瘦了2公斤。但即使「霸總」和「躲躲」已被帶回，飼養員仍找不到「豆包」。

不過，飼養員們之前在附近村莊發現了「豆包」的糞便，認為牠應該還在附近活動。

飼養員抓回正在河遊的「霸總」。(取材自茱萸灣風景區管理處)

茱萸灣風景區管理處5月11日發布「史上首張懸賞公告」，根據公告水豚「豆包」已經出逃了40天。而茱萸灣水豚的抓捕專班也表示，雖然「豆包」身上無危險武器，亦無攻擊性，但越獄性質惡劣，必須嚴懲，以震懾其他蓄意逃籠的毛孩子們。茱萸灣動物園特別懸賞，凡提供豆包出逃有效信息者，均可獲贈茱萸灣門票一張。