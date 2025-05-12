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花75萬買來299元路由器 重慶一學院招標疑被空手套白狼

中國新聞組／北京12日電
重慶三峽學院以75萬元高價採購網路防火牆，但實際得標單位提供的是電商平台價格僅售299元的路由器。（取材自現代快報）
重慶三峽學院以75萬元高價採購網路防火牆，但實際得標單位提供的是電商平台價格僅售299元的路由器。（取材自現代快報）

有網友發文表示，重慶三峽學院一網路設備採購專案的得標結果有嚴重價格差異，以75萬元（人民幣，下同，約10.37萬美元）高價採購網路防火牆，但實際得標單位提供的是路由器，電商平台價格僅售299元。重慶三峽學院11日發布情況說明，表示已成立專案工作小組進行核實，並將「重新進行採購活動」。

現代快報報導，得標的企業是豐都縣洪正商貿有限公司，記者透過註冊地址聯繫到重慶市豐都縣新堤場村黨總支書記表示，該公司股東是該村村民，註冊時填的是家庭地址，但公司不在村裡，「我們不清楚他們公司到底有沒有在營業，到底幹的什麼我們都不是很清楚。」而且這家企業之前主營是農作物種植和農副產品銷售。 

根據中國政府採購網5月9日發布的「重慶三峽學院防火牆及DNS設備採購(CQS25A00331)中標（成交）結果公告」，該校以75萬元單價採購「普聯TL-R473G出口防火牆」，採競爭性談判方式招標，最終由豐都縣洪正商貿有限公司以85萬元總價得標，其中「普聯TL-R473G」單價為75萬元。然而查詢電商平台發現，該型號產品在普聯官方旗艦店的價格僅為299元。

5月10日晚，中國政府採購網發布「重慶三峽學院防火牆及DNS設備採購(CQS25A00331)終止公告」，稱經核查，中標供應商提供的產品已確定不滿足談判文件要求，且項目存在「影響採購公正的違法、違規行為」，故依法終止採購，並將重新招標。

網民議論紛紛，有人說，高價採購背後，往往是制度漏洞與人性的博弈。能花75萬去買市價299元的路由器，這事已經超越了魔幻的範疇。這事的可怕在於，一旦有人動了歪心思，再嚴密的制度也能鑽出窟窿。有人說，這個事簡單形容疑是：空手套白狼。希望紀律迅速介入，嚴懲腐敗分子。

豐都縣洪正商貿有限公司成立於2015年，2018年之前經營範圍是農作物種植，農副產品收購、初步加工和銷售。2018年後變更為機電設備、管線設備、冷凍設備、電腦軟體、電子產品等銷售以及裝潢設計、貨運代理、綠化養護等。在企查查上，其註冊資金是500萬元，但實收資本顯示為零，參保人數也顯示為零。其招標紀錄上，也僅有重慶三峽學院此次得標資料這一條。

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