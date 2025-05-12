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拉布布盲盒2300元 「塑料茅台」讓泡泡瑪特躋身奢侈品

中國新聞組／北京12日電
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BlackPink成員Lisa與拉布布。（取材自Instagram）
BlackPink成員Lisa與拉布布。（取材自Instagram）

拉布布LABUBU新系列在全球範圍內引發搶購，其隱藏款更在二手市場一度賣出20倍溢價。伴隨這陣熱潮，泡泡瑪特市值突破2300億港元（約295億美元），超越奢侈品巨頭開雲集團。

藍鯨新聞報導，作為泡泡瑪特現象級IP，LABUBU第三代搪膠毛絨產品「前方高能」系列於4月底發售。新品上架即被搶購，官方小程序顯示預售產品將從6月15日起發售。

二手平台上，原價99元/盒的LABUBU3.0出現不同程度溢價，漲幅約10%-200%。隱藏款盲盒更是出價高達2300元（人民幣，下同，約318美元），相比官方售價溢價超20倍。

千島App成交數據顯示，該款產品5月8日的二手成交均價為1981元，一天成交近300隻。

據報導，LABUBU的超級人氣並不只限於新品。近年以來，其一直被視作「塑料茅台」——一門投資回報率跑贏絕大多數產品的新型理財。以LABUBU與Vans聯名款為例，這款發售價599元的產品目前在某二手平台上的成交均價為1萬3217元，最高報價約5萬。

泡泡瑪特新品在全球的求購熱潮同樣引發關注。據證券時報援引媒體報導，美國芝加哥泡泡瑪特門店，美國消費者為了LABUBU新款發售凌晨排隊，海外搶購現場堪比iPhone首發。

伴隨新品熱銷，泡泡瑪特股價也在二級市場收穫大漲。截至5月9日收盤，泡泡瑪特漲6.76%，報191.1港元/股。年初至今，其股價累計上漲超100%。近一年來，泡泡瑪特股價漲幅超440%，最新市值在2500億港元以上。

這個超級IP在面世之初並未收穫熱烈市場反饋。直到去年，在BlackPink成員Lisa、美國女歌手蕾哈娜、泰國皇室公主等明星名人帶動下，LABUBU隨之現象級出圈。2024年，泡泡瑪特海外及港澳台地區的營收同比增長375.2%至50.7億元，實現爆發式增長。

另一方面，泡泡瑪特的起飛很大程度上得益於潮玩經濟本身的發展。據券商中國報導，長城港股通價值精選基金經理曲少傑認為：「一代人有一代人的『茅台』。新一代年輕人有很大的消費潛力，比較偏好谷子經濟等新消費。」

在Z世代消費力量崛起、二次元文化滲透與政策紅利的共同驅動下，谷子經濟（英文商品Goods一詞的諧音，泛指手辦、毛絨玩具、徽章等文化IP衍生商品）正從「小眾圈層」邁向「大眾消費」。2025年，中國谷子經濟市場規模預計突破2000億元，較2020年增長近4倍。

拉布布讓泡泡瑪特市值飆升。（取材自微博）
拉布布讓泡泡瑪特市值飆升。（取材自微博）

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