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曾是亞洲第一… 上海文化地標美琪大戲院將華麗回歸

中國新聞組／北京12日電
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上海美琪大戲院曾被譽為「亞洲第一影劇院」。（取材自「青春上海」）
上海美琪大戲院曾被譽為「亞洲第一影劇院」。（取材自「青春上海」）

曾被稱為「亞洲第一影劇院」的上海文化地標建築——上海美琪大戲院要復活了。最新消息指出，曾在去年7月突然官宣「暫別」的上海美琪大戲院將於5月21日重新啟幕，經過10個月的改造升級，將繼續扮演上海歷史與文化的見證者。

「青春上海」報導，上海美琪大戲院建於1941年，由著名建築師範文照設計，定名美琪，取其「美輪美奐，琪玉無瑕」之意。作為上海首輪放映西片的影劇院，上海美琪大戲院曾被冠以「亞洲第一」和「遠東第一影劇院」，梅蘭芳、烏蘭諾娃等大師都先後在此登台演出。

84年來，上海美琪大戲院歷經多次改裝大修，每一次的回歸都帶來更優質的環境，也吸引國內外團體在此表演，成為現象級舞劇、話劇駐演的首選地。

2021年7月16日，上海歌舞團紅色舞劇「永不消逝的電波」、經典舞劇「朱鹮」相繼在美琪開啟駐演。短短數年間，不斷刷新演出紀錄。「駐場+巡演」雙線並行的模式，不僅讓兩部舞劇影響力席卷全國，其中經典舞段更先後登上央視春晚。美琪這座上海老牌戲院成為熱門文旅打卡點，來這裡看戲、留影，是很多年輕人邂逅上海的必經之地。

上海市中心知名地標美琪大戲院即將回歸。（取材自「青春上海」）
上海市中心知名地標美琪大戲院即將回歸。（取材自「青春上海」）
美琪大戲院內部。（取材自「青春上海」）
美琪大戲院內部。（取材自「青春上海」）

經過10個月等待，5月21日，上海美琪大戲院將以更完善的舞台、更好的觀演環境歸來，並發布「啟」演出季，象徵著藝術的全新啟程，從原點出發，以新設計、新功能、新形式探索更加廣闊的藝術世界。

演出季即將上演的主要有：倫敦西區原版音樂劇「SIX」、中國首部文化題材史詩音樂劇「南孔」、愛唱歌的羅小羅2025夏季音樂會、黃梅戲「女駙馬」、上海輕音樂團紅色經典音樂會「集結號」、北京曲劇「茶館」、音樂劇「白夜行」、舞劇「永不消逝的電波」等。戲院還與周邊商家展開豐富的聯動活動，促進文旅商體展融合。

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