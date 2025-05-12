真能谷底重生？ 碧桂園喊「砸鍋賣鐵保交房」

中國房地產 巨擘碧桂園 陷嚴重財務危機，截至2024年年底，總負債高達2535億元（人民幣，下同，約352億美元），且虧損持續擴大。董事會主席楊惠妍近日喊出「砸鍋賣鐵保交房」，控股股東將所持股份作為抵押物，借款10億元定向投入保交房，凸顯公司似乎已到山窮水盡的地步。

澎湃新聞報導，碧桂園近日召開每月管理會議，強調保交房是公司目前首要任務。除了處置資產，控股股東更將所持有的碧桂園服務全部股份作為抵押物，並將10億元借款投入保交房工作。楊惠妍表示，這是個重大的，也是個堅決和果斷的決策。

楊惠妍在內部會上表示，砸鍋賣鐵保交房，盡快讓公司恢復正常經營，這是創始人和控股股東的堅定目標，「我們對公司能夠恢復正常經營充滿信心」。

然而債務重組是碧桂園恢復經營必須解決的問題，碧桂園坦承，公司目前在經營和融資面臨雙重壓力，現金流十分緊張，暫無法籌集足夠資金用於兌付債券。在銷售收入大幅減少、虧損持續擴大的情況下，外界關注碧桂園能否籌措到實現保交房目標的資金。