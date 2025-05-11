上海文化地標 「亞洲第一影劇院」美琪大戲院5/21回歸

曾被譽為「亞洲第一」的上海市中心知名地標美琪大戲院即將回歸。（取材自青春上海）

曾被稱為「亞洲第一影劇院」的上海文化地標建築——上海美琪大戲院要復活了。最新消息指出，曾在去年7月突然官宣「暫別」的上海美琪大戲院將於5月21日重新啟幕，經過10個月的改造升級，將繼續扮演上海歷史與文化的見證者。

「青春上海」報導，上海美琪大戲院建於1941年，由著名建築師範文照設計，定名美琪，取其「美輪美奐，琪玉無瑕」之意。作為上海首輪放映西片的影劇院，上海美琪大戲院曾被冠以「亞洲第一」和「遠東第一影劇院」，梅蘭芳、烏蘭諾娃等大師都先後在此登台演出。

84年來，上海美琪大戲院歷經多次改裝大修，每一次的回歸都帶來更優質的環境，也吸引國內外團體在此表演，成為現象級舞劇、話劇駐演的首選地。

2021年7月16日，上海歌舞團紅色舞劇「永不消逝的電波」、經典舞劇「朱鹮」相繼在美琪開啟駐演。短短數年間，不斷刷新演出紀錄。「駐場+巡演」雙線並行的模式，不僅讓兩部舞劇影響力席卷全國，其中經典舞段更先後登上央視春晚。美琪這座上海老牌戲院成為熱門文旅打卡點，來這裡看戲、留影，是很多年輕人邂逅上海的必經之地。

經過10個月等待，5月21日，上海美琪大戲院將以更完善的舞台、更好的觀演環境歸來，並發布「啟」演出季，象徵著藝術的全新啟程，從原點出發，以新設計、新功能、新形式探索更加廣闊的藝術世界。