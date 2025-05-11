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婚姻登記「全中國通辦」領證離婚免戶口本 有讚有彈

記者陳湘瑾／綜合報導
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北京市西城區婚姻登記處5月10日迎來全市首對婚姻登記「全國通辦」新人。(中新社)
北京市西城區婚姻登記處5月10日迎來全市首對婚姻登記「全國通辦」新人。(中新社)

中國新修訂的「婚姻登記條例」上路，一個重要的變化是實行婚姻登記「全國通辦」，進一步提高婚姻登記的便利性，辦理結婚、離婚登記都無需再出示戶口本，可以減少辦理婚姻登記諸多限制。10日北京全市涉及「全國通辦」業務約900對，較以往周末預約量有較大提升。有新人說，「希望這樣『一步到位』的幸福能一直持續下去」。  

央視報導，新修訂的「婚姻登記條例」規定， 實行婚姻登記「全國通辦」，要求婚姻登記機關應當核對結婚登記當事人出具的證件、書面材料，詢問相關情況，並對當事人的身分以及婚姻狀況資訊進行核對，依法維護當事人的權益。

另外，11日起，辦理結婚、離婚登記都無需再出示戶口本。申請結婚登記的中國居民出具本人居民身分證、本人無配偶以及與對方當事人沒有直系血親和三代以內旁系血親關係的簽字聲明等，即可申請結婚登記。

早在2024年8月12日，中國民政部起草了「婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）」，並徵求社會意見。該修訂草案刪除了內地居民辦理婚姻登記時需出具居民戶口簿的規定。中國民政部相關負責人解釋，取消戶口簿要求是基於人口流動的客觀規律，目的是推動相關公共服務「隨人走」。

據悉，此前居民戶口簿是婚姻登記的有效證明材料。但隨著經濟社會快速發展，人口流動性增加，越來越多的人選擇在異地工作和生活，原本的規定為辦理婚姻登記帶來很多限制，取消當事人提供戶口簿的規定則解決了這個難題。

法廣報導，去年「結婚登記不再需要戶口簿」在中國網上引發不少討論，支持者認為簡化流程是好事。因為中國年輕人出生後如果沒有重新設籍，戶口本都在父母手中保管。取消戶口本，相當於在流程上，能不通過父母，就自己決定終身大事，實現「婚姻自由」。

但反對意見也不少，因終身大事需要父母把關，否則會釀成許多衝動的後果；另一些人則對這項顯然是為了提高結婚率的措施表現出反感的情緒，此外，這些這種作法是讓個人，特別是女性陷入不幸福、虐待或暴力婚姻的一種方式。

中新社報導，「我和愛人的戶籍地都在河北，如果回到戶籍地辦理結婚登記至少需要預留一天時間，今早在北京辦理只用了幾分鐘。」10日8時許，于越和谷金澤在北京市西城區「領證」成功，他們是北京首對婚姻登記「全國通辦」新人。

于越表示，「我和愛人的戶籍地都在河北，如果回到戶籍地辦理結婚登記至少需要預留一天時間，今早在北京辦理只用了幾分鐘。」

愈來愈多大陸年輕人崇尚「極簡」結婚方式，讓婚姻重新回歸愛情的本質而非植基於「彩禮...
愈來愈多大陸年輕人崇尚「極簡」結婚方式，讓婚姻重新回歸愛情的本質而非植基於「彩禮」。中通社
北京市西城區婚姻登記處5月10日迎來全市首對婚姻登記「全國通辦」新人。(中新社)
北京市西城區婚姻登記處5月10日迎來全市首對婚姻登記「全國通辦」新人。(中新社)

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