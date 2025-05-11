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人形機器人企業爆單 王興興不怕泡沫化 「非常缺人」

中國新聞組／上海11日電
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王興興參加第六屆上海創新創業青年50人論壇。(取材自界面新聞)
王興興參加第六屆上海創新創業青年50人論壇。(取材自界面新聞)

宇樹科技創始人王興興昨在一場論壇演講時透露，受益於人形機器人市場熱度和國家政策關注，目前包括宇樹在內的人形機器人企業發展都處於良好狀態，「很多企業訂單都爆掉了」。對有投資者擔憂人形機械人產業泡沫化，王興興表示，需求和實際情況或存在偏差，關鍵在大眾的接受度。他並「現場招聘」向年輕人喊話：「快來，我們非常非常缺人，所有崗位都缺」。

據每日經濟新聞報導，王興興在昨天舉行的第六屆上海創新創業青年50人論壇發表演講表示，今年公司訂單需求非常旺盛，行業整體發展良好，公司也受益於這一趨勢，希望在產品交付和質量上做得更好。

「為什麼要做人形機器人？」王興興說，這個問題至今還有很多人在懷疑，但在他看來，有4個重要的理由。第一點，是因為人形機器人是結構最簡單的通用機器人；第二點，在王興興看來，人更喜歡長得像人的機器，人形機器人可以提供更多的情緒價值；第三點是方便數據採集；最後，人形機器人的前景也在於它可以處理人要處理的各種事情。

在王興興看來，目前對於機器人行業最大的難點其實並不是硬件問題，而是統一的端到端的人工智能做得還不夠好。「如果誰能做出來，誰就是最強的機器人公司，誰就是最強的人工智能公司，這目前也是全世界最關注的點」。

對於投資人擔憂人形機器人產業泡沫化，王興興稱，與過去互聯網行業類似，需求和實際情況可能存在偏差，但關鍵在於大眾的接受度。他強調，不同人對新技術的接受程度不同，但這種差異是正常的，公司需要保持開放心態，繼續發展。

另外，王興興還「現場招聘」，他說：「我們非常非常缺人，所有崗位都缺，包括文職、採購、銷售、技術、研發、市場，歡迎上海的年輕朋友加入」。他並表示，上海是座非常有活力、友好的城市，讓年輕人可以打造一片天地，「我們會與上海進一步合作，去年分公司已經在上海成立」。

王興興稱，他非常羨慕現在的年輕人。「現在的機會比以前（10年前）多太多了，不管是資源、資金還是社會關注度」，他還自嘲「我真的老了」，認為AI（人工智能）就是屬於年輕人的，AI就是最好的機會，每個人都可以參與進來。

王興興 人形機器人 人工智能

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