「不用去醫院了」…江西一路段超長減速帶 網：結石者福音

贛州市民反映當地另一處超長減速帶存在安全隱患。(取材自贛州發布)

近日，江西贛州一處路段因為設有超長的減速帶，車輛行駛在上面時會長時間抖動，多位網友發視頻戲稱是「結石患者的福音」、「國內最強減速帶」，也因此有網友把贛州戲稱為「減速帶之都」在網路上引起熱議，當地相關部門則是表示，是因為之前發生過多次事故，又屬彎道多的下坡路段，才設置那麽多減速帶。

據上游新聞報導，近日一些贛州當地網友發布的視頻顯示，車輛在經過贛州一段下坡路時碰到長距離且密集的減速帶，因為路面顛簸，拍攝者發出顫抖的聲音，引來眾多網友評論。有網友戲稱，「這是在公路上做靈魂SPA」，「結石患者在這裡抖一抖都不用去醫院了」。還有路過網友表示，晚上經過這裡，在車上睡覺的家人都被震醒，以為車子出了問題。

據交警介紹，牛軛崠路段長達1.1公里，是長坡連續急彎，共有6個彎道，由於車流量不大路況較好，車輛行駛速度較快，容易因車速快急轉彎發生翻車的事故。公路部門在此設置大量警告、減速、導向標誌、震蕩標線，修復了波形護欄和防護墩，交警方面在該路段密集設置限速等提示警示標語、放置事故殘骸展台等，2018年又設置固定測速設備。

贛州公路管理部門一名工作人員也介紹，設置這麽密集且長的減速帶是為了群眾的安全。「一個長下坡，危險性比較大。」而他也承認，減速帶密集確實存在駕乘人員體驗不好的問題。