「焊死在路上」…百度地圖車道植廣告 影響安全惹不滿

百度地圖導航路面植入東鵬特飲廣告遭吐槽。(取材自快科技)

近日，多名網友在社群平台貼文反映，百度 地圖在車道上植入了廣告，路上會出現「累了、睏了、喝XX特飲」的字樣，引發用戶的不滿，被戲稱為「焊死在路面上的廣告」，也有人認為會間接影響行車安全，無論是iPhone還是安卓 用戶都看的到。也有人指出百度地圖的做法可能觸法，在網路上掀起了導航軟體廣告是否會影響行車安全的討論。

綜合上游新聞、紅星新聞報導，百度地圖近期為其3D車道級導航植入了廣告內容，在用戶進入導航功能介面時，不只會出現特定飲料產品的廣告語，甚至還直接帶有圖片立牌。用戶甚至在開到叉路口時，幾個大字甚至把車道指引都蓋住了，令人擔心若為了看清楚而分心瞄一下手機，恐導致交通事故。

有用戶在社群媒體 平台上吐槽稱，原來廣告竟然可以這樣打？他們給的實在是太多了嗎？這位用戶表示，原本百度地圖的開屏廣告就很讓人厭煩，結果百度不知道怎麼想出的這種植入方法，把廣告詞焊在導航的車道路面上，這個「小妙招」看得讓人十分火大。

法律人士指出，百度地圖的做法可能已經觸及了法律與監管的灰色地帶。雖然目前中國沒有專門針對導航軟體廣告的法規，但「廣告法」明確規定廣告不得「含有妨礙社會公共秩序或違背社會良好風尚的內容」，且應當「符合社會主義精神文明建設的要求」。將商業廣告強行植入駕駛者視線焦點區域，可能被認定為妨礙安全駕駛的公共秩序。