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無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

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無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

中新社／北京10日電
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5月10日，北京市西城區婚姻登記處迎來全市首對婚姻登記「全國通辦」新人。(中新社)
5月10日，北京市西城區婚姻登記處迎來全市首對婚姻登記「全國通辦」新人。(中新社)

中國新修訂的「婚姻登記條例」10日起正式施行，其中一個重要的變化是實行婚姻登記「全國通辦」，且辦理結婚、離婚登記都無需再出示戶口本，進一步提高婚姻登記的便利性。

「我和愛人的戶籍地都在河北，如果回到戶籍地辦理結婚登記至少需要預留一天時間，今早在北京辦理只用了幾分鐘。」10日8時許，于越和谷金澤在北京市西城區「領證」成功，他們是北京首對婚姻登記「全國通辦」新人。

于越和谷金澤10日一大早來到西城區辦理結婚登記。「關注到今天是全國通辦施行首日後，我們在15天前第一時間預約了婚姻登記。」谷金澤說，今天既是人生中的重要一天，也是便民政策落地的重要時刻，「希望這樣『一步到位』的幸福能一直持續下去」。  

5月10日，修訂後的「婚姻登記條例」（簡稱「條例」）正式施行。「條例」明確，實行婚姻登記「全國通辦」，深化婚姻登記制度改革，進一步提高婚姻登記的便利性。10日當天，北京全市婚姻登記預約1700餘對，其中涉及「全國通辦」業務的約900對，較以往周末預約量有較大提升。

北京市民政局社會事務管理處副處長徐江介紹，婚姻登記「全國通辦」打破了當事人戶籍限制，不再要求出具戶口簿，當事人可憑本人居民身份證，在北京任一婚姻登記處辦理。無需返回戶籍所在地，實現「數據多跑路，民眾少跑腿」。 

據瞭解，北京市婚姻登記工作將持續在婚姻登記機關規範化建設方面發力，鼓勵有條件的區探索建立公園式婚姻登記點。同時，深化頒證和婚姻家庭輔導服務，為當事人提供頒證儀式、婚姻關係適應等服務。

在北京市民政局指導下，西城區在大栅欄護國觀音寺建立北京首個戶外婚姻登記中心。北京市西城區民政局婚姻登記服務中心主任李君研表示，該戶外婚姻登記中心融入「古建+數字」特色，增加婚姻家庭輔導、生育健康等惠民服務，強化新人辦理登記時的幸福感與儀式感。

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