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李嘉誠清倉北京樓盤 再打7折降100萬 老業主也獲百萬補貼

中國新聞組╱北京10日電
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李嘉誠在北京第一個住宅計畫「御翠園」，五一檔期再度降價拋售，相當於打七折，引發市場關注。(取材自財聯社)
李嘉誠在北京第一個住宅計畫「御翠園」，五一檔期再度降價拋售，相當於打七折，引發市場關注。(取材自財聯社)

香港首富李嘉誠在北京第一個住宅項目「御翠園」，五一檔期再度降價拋售，降幅達約100萬(人民幣，下同，約14萬美元)，140平方米高層戶型到手價跌破千萬，相當於打七折，引發市場關注。業內人士稱，李嘉誠對御翠園一「養」23年，即使降價求售仍能大幅盈利，為趕在交付前「清倉」，還特別提供高價購屋老業主每戶最多100萬補貼，帶動北京周邊房價也隨之下滑。

財聯社報導，北京御翠園項目拿地時間很早，土地成本低，就算打折，還是有利潤。據了解，去年開盤時銷價已經打過七六折，約7.5萬元至7.6萬元/平方米，今年五一再下調約百萬，來到7萬元至7.1萬元/平方米；140平方米高層戶型，上次開盤價1080萬元至1100萬元，現在到手價980萬起，差不多便宜100萬，相當於打七折。

除了高層戶型降價，御翠園別墅項目價格也在下調，面積最小的戶型是345平方米，降價後總價2900萬元起，單價8.5萬元至8.6萬元，之前總價是3200萬元至3300萬元。

據報導，開發商決定降價後，為補償去年高價購屋的老業主，御翠園這次提供了兩種補償方案。「一種是補裝修，以每平方米一個固定的價格，為老業主進行裝修；另一種是補差價，依照不同戶型給予80萬至100萬元價格不等的補貼。」

對於調整價格的原因，售樓處人員說，是想趕在交付之前，將沒有賣出去的房子全部清掉。

報導稱，御翠園從拿地至今已開發23年，也是當年李嘉誠進入北京的第一個住宅計畫。當年地塊總面積約40萬平方米，以7億元拿下，樓面價僅1750元/平方米。至今地價上漲了50多倍。分析師指出，即使七折「降價」出售，建商仍能大幅盈利。

一名房地產分析師稱，李嘉誠旗下專案降價，已拉動周邊區域價格的下調。本周朝陽區華紡易城小區一套138平方米的三居戶型總價858萬成交，單價6.2萬元/平方米。而上周社區成交的同戶型房源，總價945萬元，一周時間，該社區同類房源總價跌掉87萬。

李嘉誠。(取材自財聯社)
李嘉誠。(取材自財聯社)

香港 房地產 房價

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