我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

愛情騙局？北大生打賞女友260萬發現她已婚 女主播：他自願

中國新聞組／綜合報導
成某的結婚海報。(取材自大象新聞)
成某的結婚海報。(取材自大象新聞)

近日，一名北大畢業的張先生向媒體揭露，稱他在與某平台的女主播交往成戀人後，一年間打賞給女主播約260萬元，後來卻因女主播不願實體見面的緣故起疑，經調查發現對方早已與他人訂婚，甚至查到了製作好的婚禮海報，在約對方出來談判破局之下，也發現錢拿不回來，故向警方報案，警方以詐欺罪立案展開調查。

據大象新聞報導，一名北大畢業的讀者張先生表示，他透過平台直播間認識了成姓女主播，在互換了聯繫方式後，他們網聊了約一周就交往成了男女朋友。後續兩人網戀了一年左右，但就在張先生準備返回國內，約好相見時，才發現對方開始找各種理由拒絕見面。

張先生後來終於與程姓女主播見面，女主播解釋，是因為母親在生病，自己心情不好才不方便相見，但張先生半信半疑。見面結束後張先生展開調查，發現成姓女主播已和另一名男子預訂好了婚宴。「包括辦婚宴的酒店、婚慶公司我也都查到了。」張先生還找到了他們的結婚海報，並與婚宴酒店工作人員透過訊息聊天得知，女主播提前一年就預訂好了婚宴。張先生回想，在網戀的一年時間裡，女主播仍要求他支持自己的直播。

張先生說，有證據後他又約見了成姓女主播，「當時她承認了我調查出來的東西，然後意思是可以給我退錢，但後來態度突然變得強硬了起來，讓我直接報案。」

張先生後來於是向女主播所在地內蒙古赤峰警方報案，警方以詐騙罪立案偵查。後來成姓女主播在接受媒體採訪時，承認了張成打賞她260萬餘元一事，但她表示這些都是張先生主動給的。結婚是在分手後，結婚對象確實也是她的助理。她也向警方咨詢了為什麽在沒有查清楚犯罪事實前有立案的情況。她還提出，如果張先生認為她是詐騙，她願意退還所有打賞的錢，但張先生說是自願的。

內蒙古赤峰公安局紅山分局工作人員在2023年回應媒體時曾表示，案件還在偵查中。

成某與張成的聊天紀錄。(取材自大象新聞)
成某與張成的聊天紀錄。(取材自大象新聞)
張成和酒店工作人員確認成某預訂婚宴時間。(取材自大象新聞)
張成和酒店工作人員確認成某預訂婚宴時間。(取材自大象新聞)

上一則

「她的副院長父親」？重慶大四生有14篇SCI論文 被疑造假

下一則

年銷超6億、曾致3死…安徽翁輸液亡 「刺五加注射液」再掀議

延伸閱讀

TikTok惡作劇跟風 維州18歲高中生半夜敲門 遭屋主槍殺

TikTok惡作劇跟風 維州18歲高中生半夜敲門 遭屋主槍殺
跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭屋主槍殺

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭屋主槍殺
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
二次創傷…圍棋狼師案從報案到司法 被害童要陳述15次

二次創傷…圍棋狼師案從報案到司法 被害童要陳述15次

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

2025-05-02 07:30

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作