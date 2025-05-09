愛情騙局？北大生打賞女友260萬發現她已婚 女主播：他自願

成某的結婚海報。(取材自大象新聞)

近日，一名北大畢業的張先生向媒體揭露，稱他在與某平台的女主播交往成戀人後，一年間打賞給女主播約260萬元，後來卻因女主播不願實體見面的緣故起疑，經調查發現對方早已與他人訂婚，甚至查到了製作好的婚禮海報，在約對方出來談判破局之下，也發現錢拿不回來，故向警方報案，警方以詐欺罪立案展開調查。

據大象新聞報導，一名北大畢業的讀者張先生表示，他透過平台直播間認識了成姓女主播，在互換了聯繫方式後，他們網聊了約一周就交往成了男女朋友。後續兩人網戀了一年左右，但就在張先生準備返回國內，約好相見時，才發現對方開始找各種理由拒絕見面。

張先生後來終於與程姓女主播見面，女主播解釋，是因為母親在生病，自己心情不好才不方便相見，但張先生半信半疑。見面結束後張先生展開調查，發現成姓女主播已和另一名男子預訂好了婚宴。「包括辦婚宴的酒店、婚慶公司我也都查到了。」張先生還找到了他們的結婚海報，並與婚宴酒店工作人員透過訊息聊天得知，女主播提前一年就預訂好了婚宴。張先生回想，在網戀的一年時間裡，女主播仍要求他支持自己的直播。

張先生說，有證據後他又約見了成姓女主播，「當時她承認了我調查出來的東西，然後意思是可以給我退錢，但後來態度突然變得強硬了起來，讓我直接報案。」

張先生後來於是向女主播所在地內蒙古赤峰警方報案，警方以詐騙罪立案偵查。後來成姓女主播在接受媒體採訪時，承認了張成打賞她260萬餘元一事，但她表示這些都是張先生主動給的。結婚是在分手後，結婚對象確實也是她的助理。她也向警方咨詢了為什麽在沒有查清楚犯罪事實前有立案的情況。她還提出，如果張先生認為她是詐騙，她願意退還所有打賞的錢，但張先生說是自願的。