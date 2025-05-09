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逼打雜、擋實驗 交大博生控教授「學術霸凌」不給畢業

上海新聞組／綜合報導
上海交大女博士生實名舉報教授學術霸凌。(取材自極目新聞)
上海交大女博士生實名舉報教授學術霸凌。(取材自極目新聞)

日前一名上海交大的女博士生，貼文表示自己的指導教授身為實驗室負責人，一直指使自己幫忙幹活打雜，不讓她做畢業專題，反要她一直協助教授做研究，稱教授刻意不讓學生好畢業，而實驗室中的其他同學中也多有待了8、9年以上。當自己快到結業時，還要她簽協議書，表明要自己出經費、限制課題，而且若畢不了業不是導師的責任等，讓她終於受不了，向校方舉報受到學術霸凌。校方則表示正在積極處理中。

據極目新聞報導，一名上海交通大學生物醫學工程學院博士研究生魏靜，在社群平台發文表她舉報自己的指導教授，也是實驗室負責人邵某峰教授「學術霸凌」。魏靜聲稱，她的美籍教授「一直以來都是用我幹活」，而且實驗室中每個博士都被拖到8、9年以上，甚至也有同學待10年還無法畢業，「學生拿他沒任何辦法，基本走不了學術道路」。

她說，邵教授會強行攫取她的開題課題，哄騙威逼自己為其幹私活，自己快到結業時，還被報復不准進實驗室做實驗2年，並要她簽協議表明會自己為研究出經費、限制研究方向等內容，若不簽就威脅開除，並請保安來把將她帶走。魏靜才最終決定向校方舉報教授的失職，希望學校給她安排別的指導教授。

學院回應表示已關注到上述信息，調查的具體進展和信息暫不方便透露，後續情況會通過官方渠道發布，並正在積極處理此事。魏靜則是向記者透露，自己在選擇舉報後感到害怕，也因此失眠。她說「但如果不當眾揭穿他，不但自己多年的時間和心血白費，還被他潑髒水」。表示實在忍無可忍。

上海交大女博士生實名舉報教授學術霸凌。(取材自極目新聞)
上海交大女博士生實名舉報教授學術霸凌。(取材自極目新聞)
邵某峰教授資歷。(取材自交大官網)
邵某峰教授資歷。(取材自交大官網)

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