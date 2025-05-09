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精品戰略大轉彎 不打折了 死守高大上形象 強攻中國頂級客群

編譯季晶晶／綜合外電
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一些奢侈品牌最近調整在中國市場的戰略，大幅減少或甚至完全取消打折促銷，以重建高檔形象，爭取到頂級客群。（路透）
一些奢侈品牌最近調整在中國市場的戰略，大幅減少或甚至完全取消打折促銷，以重建高檔形象，爭取到頂級客群。（路透）

一些奢侈品牌最近調整了戰略，大幅減少或甚至完全取消中國市場的打折促銷活動，努力重建高檔形象，要喚回經濟寒冬期也照樣敢花錢的頂級客群。

數據顯示，在電商平台天貓，開雲集團旗下Balenciaga今年第一季銷售的產品，沒有一件有打折，連去年雙11購物節也堅持原價，與去年同期的折扣深達41%有天壤之別。Prada旗下的Versace上季平均僅打97折，不像2024年打到88折。Valentino時尚集團則是在1月減少了折扣商品的數量，2月和3月更全面取消降價。

諮詢公司Re-Hub執行長Max Peiro分析，品牌正從衝流量和追求短期營收，轉向深耕長期忠誠度，「這不僅是行銷手法改變，而是根本的戰略轉向」。

精品業者發現，打折愈來愈難刺激銷量成長，還可能破壞品牌價值。頂奢品牌如愛馬仕、香奈兒和路易威登，都拒絕線上折扣，會舉辦更多VIP專屬活動、提供店內博物館的消費體驗，以維護它們在當地富豪心中的高檔形象，

關鍵在於對岸的奢侈品市場正在分裂：受房市低迷影響，中產階級開始改買平價替代品，導致奢侈品市場去年銷售大減20%。但真正的富豪消費力依舊，讓品牌放棄促銷，改守「高檔光環」。

Digital Luxury Group中國諮詢業務執董Jacques Roizen指出，上述定價策略的轉變也反映出奢侈品牌對天貓的新認知，它對各大品牌的形象塑造，具有不容忽視的關鍵作用。隨著天貓的銷售占比不斷提升，它也成為奢侈品牌的戰略風向標。

但商品以原價銷售，品牌必然要面臨庫存壓力，去年天貓上的瘋狂折扣促銷，正是因為庫存恐所致。不是所有高檔品牌都加入這波「去折扣化」的浪潮，例如歷峰集團旗下的Chloé、Capri控股的Michael Korss，仍舊維持與去年相似的折扣。

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