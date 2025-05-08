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陳麗君談賈寶玉翻車 粉絲卻網暴南大教授、問候祖宗18代

中國新聞組／北京8日電
苗懷明稱不理解為什麼一件很小的事情會演變成如此大的一件事情。（揚子晚報）
苗懷明稱不理解為什麼一件很小的事情會演變成如此大的一件事情。（揚子晚報）

人紅是非多，越劇頂流演員陳麗君近日因為在一段採訪視頻中，表述「賈寶玉是長子長孫」的言論，引發大量討論。陳麗君後來在越劇「我的大觀園」返場表演時含淚公開道歉，並表示自己將更謹慎言行。但即使陳麗君致歉，網暴仍鋪天蓋地，南大教授苗懷明首當其衝，無奈表示「被各種問候祖宗十八代」。

陳麗君此前說「賈寶玉是長子長孫」的言論，引發爭議。（視頻截圖）
陳麗君此前說「賈寶玉是長子長孫」的言論，引發爭議。（視頻截圖）

瀟湘晨報報導，陳麗君稱自己面對記者的時候說錯了點話，「其實陳麗君面對你們的時候也老亂說話……我以後一定會讓我自己的嘴和我的腦子站在同一戰線上」，以後一定要更加謹慎。

該起風波的起因是，陳麗君在接受央視「文化十分」欄目採訪時，談到自己主演的「我的大觀園」時提到，「賈寶玉是大觀園的希望，不僅僅是因為他是長子長孫，也是因為他在那個時代裡面，是完全不同的一個人……」此言一出，迅速在網上炸開了鍋。有網友表示，她好歹也知道「寶二爺」，是沒文化嗎？

陳麗君「賈寶玉是長子長孫」這一表述登上熱搜引發熱議，南京大學文學院教授苗懷明對此做了科普，然後就一直處在網暴漩渦中，嚴重被干擾了正常的工作和生活，「被各種問候祖宗十八代，直到陳麗君致歉也沒有停止。」

苗懷明說，「本來沒多大的事情，書沒讀清楚可以再多讀，話說錯了承認錯誤提升自己就好了，沒必要強行洗白，更不能網暴他人。對事情的判斷缺乏常識、不講邏輯、沒有是非觀念，這樣的飯圈文化令人痛心。」

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