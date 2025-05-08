張紀中送兒上學撞車 自揭名導「不會跑」 對方：不認識

74歲的知名製作人張紀中（後）開車送孩子上學時，發生撞車意外。（取材自小紅書）

74歲的知名製作人張紀中開車送孩子上學時被曝出撞車意外，據媒體報導，一網民稱她媽媽在杭州開車時被張紀中的車刮蹭了，兩車相撞之後，張紀中對網民的母親說：「我先去送小孩，我不會跑，我是張紀中。」但是網民母親表示，「不好意思，我不認識張紀中」，最後雙方留了電話。

來源：YouTube

噓！星聞報導，一名網友爆料，媽媽開車被知名製作人張紀中撞到了，張紀中當下表示要先送孩子上學，並向對方保證「我不會跑，我是張紀中」，不過對方表示不認識張紀中，雙方則先互留聯繫方式，張紀中送孩子上學後也返回事故現場，警方到場後判定張紀中須負全責。

網友還爆料，在張紀中和媽媽在等待警方到場時還聊起日常生活，分享家中孩子，張紀中聊到家裡有四個孩子，最大的10歲，最小的才六個月，他拍短影片是要養家養孩子。

張紀中（右）與妻子杜星霖相差31歲。（取材自微博）

74歲的張紀中為知名製片人、電視劇導演，參與製作影視劇包括「笑傲江湖」、「射鵰英雄傳」、「天龍八部」、「神鵰俠侶」、「倚天屠龍記」等，皆為早期相當知名的電視劇。他2016年與樊馨蔓離婚，隔年與小31歲杜星霖再婚，年齡差被外界稱是「父女戀」，不過夫妻未理會，大方愛。去年10月18日張紀中在微博 公布小女兒「小龍珠」出生的消息。

張紀中去年10月再當爸，一家六口合影。（取材自微博）

張紀中的大兒子因混血臉孔曾被質疑身世，張紀中夫妻也正面回應，表示老大是妻子杜星霖婚前透過試管生下的孩子。

媒體報導，張紀中最近幾年轉型做短視頻，還經常跟老婆一起直播賣貨，有數據顯示，2024年夫婦兩人靠帶貨狂賺2.3億人民幣（約3200萬美元）。

極目新聞報導，張紀中車禍事故，網上傳出他撞到人，並被大量網友轉發衝上熱搜。對此，張紀中斬釘截鐵地稱這個「熱搜第一」是造謠，「瞎說八道，保險 公司直接就賠付了，是個小剮蹭，還不是大剮蹭。」

張紀中同時澄清，自己並沒有如網友爆料所說的「靠拍短視頻養活孩子」。他表示，「是我老婆在拍，我沒有拍短視頻。我也沒有說過這話（拍短視頻養孩子）啊！」