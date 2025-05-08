「李想年薪6.39億」衝熱搜 理想汽車澄清：266萬+獎金

理想汽車董事長兼首席執行官李想，被傳出年薪為6.39億元人民幣。(新華社)

有媒體近日梳理國內部分車企2024年年報，總結了車企高管的薪酬水平。其中，理想汽車董事長、CEO 李想的「年薪」為6.39億元（人民幣，下同，約8800萬美元），遠超理想汽車執行董事兼總裁馬東輝與首席財務官李鐵等其他高管。該數據一出，隨即引發行業熱議，相關話題沖上微博 熱搜。

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每日經濟新聞報導，據了解，李想6.39億元的「年薪」由兩部分組成：一部分是266.5萬元的薪水，另一部分是因公司在2024年達到交付50萬輛的目標的期權激勵，產生超6.36億元的激勵費用。

對此，理想汽車回應稱，事實上，李想2024年全部實際薪酬為266萬元。目前披露的6.39億元屬於公司按照美股 上市公司（美國會計准則）對於期權的特殊記會計費用方式，不是李想的實際薪資收益。

根據理想的股票激勵計畫，李想如果想拿到這筆激勵費用，除需要完成公司設定的銷量目標外，還需要額外支付29.26美元/ADS（美股1ADS=港股2股A類普通股，即1：2的對應關系，目前市場股價約為25美元/ADS）。這意味著，以5月6日美股收盤價格25.68美元計算，李想若要執行該期權方案，不僅沒有任何收益，還需要倒貼3200萬美元，相當於人民幣2.3億元。

除理想汽車外，在其他車企的年度財報還發現，這種「高股權激勵」的模式在造車新勢力的高管薪資結構中普遍存在。

根據理想汽車的財報數據，單從個人的年薪來看，李想2022年的年薪為156.6萬元，2023年為176.5萬元，2024年則為266.5萬元。從這組數字來看，李想近三年的年薪呈逐步增長態勢。不過，根據公開披露的高管薪酬數據，理想汽車執行董事兼總裁馬東輝、CFO李鐵年薪分別為4027.4萬元、3916.0萬元，均高於李想。