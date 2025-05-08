上海樂高樂園小程序崩潰…有人付1399元 訂單卻不見了

上海樂高樂園即將開幕，銷售火爆。（取材自上海樂高樂園官方微博）

上海樂高樂園 即將開幕，有人支付1399元（人民幣，下同，約193.6美元）後，訂單卻不見了。由於銷售火爆，上海樂高樂園度假區小程序6日上午在多個環節出錯，官方稱正在加急修復。

新聞晨報報導，5月6日上午10時起，註冊度假區會員的市民遊客，可以在樂高樂園小程序提前搶購開園限量紀念年卡（含試運營門票）及開園限量酒店套餐（含試運營門票）。由於銷售火爆，上海樂高樂園度假區小程序上午在多個環節頻繁報錯。

更令一些市民遊客惱火的是，歷經千辛萬苦終於成功支付，既無法綁定年卡、預約入園，又無法在小程序找到已支付的訂單，彷彿從未付款過一般。

6日上午，記者在嘗試購買開園限量紀念年卡時，反覆遭遇「服務錯誤」，無法正常付款。下午1時30分左右，記者終於順利進入付款界面，並支付了1399元。可是重新進入「訂單中心」界面後，僅能找到一個待支付的訂單。此時，無法繼續進行綁定年卡或預約入園。

「上午開始搶票後折騰半天終於成功付款，下單後訂單沒有在『我的訂單中出現』。」在先後購買三單樂高樂園開園限量紀念年卡後，網友「上等五花肉」驚訝的發現，自己的訂單中心中只顯示其中一個訂單。「那麼問題來了，我上午的兩單錢也付了，訂單去哪兒了？」

在社交平台的相關話題下，多名市民遊客遇到相似的狀況。「我和朋友一起買的年卡，我購買成功了，她卻找不到訂單，搞得我現在也不好預約時間。」一名網友吐槽道。

與此同時，樂高樂園小程序的人工客服也進入「失靈狀態」。在樂高樂園小程序選擇「聯繫我們-在線客服-轉接人工」時，該界面顯示「排隊人數已達上限，目前諮詢繁忙，建議您稍後再試」。

報導稱，樂高樂園相關負責人員表示，付款後，系統後台會有紀錄，無需擔心。她說，「我們已經敦促技術人員加急修復，晚一些已經付款的訂單會在後台顯示。」