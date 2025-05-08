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核心市場保持熱度…今年前4月 中國25城住宅地價創新高

中國新聞組／北京8日電
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今年以來，中國核心城市土地市場持續保持較高熱度。上海易居房地產研究院日前發布的一份報告稱，今年前四個月，中國25城住宅用地平均樓面價為每平方米1萬3003元（人民幣，下同，約1798美元），與去年全年的每平方米8467元相比，上漲約54%，地價創歷史新高。 　　

中新社報導，另據中指研究院統計，今年1-4月份，300城住宅用地平均成交樓面價為每平方米5023元，同比漲逾三成。 　　

地價上漲主要受土地成交溢價率上升拉動。上述報告指出，今年前四個月，中國25個重點城市住宅用地平均溢價率分別為20%、18%、23%和15%，持續處於高位，且明顯高於過去兩年住宅用地溢價率水平。

報告指出，從累計數據來看，今年前四個月，25個重點城市住宅用地溢價率為19%，相比去年全年的6%明顯拉升。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，今年前四個月，土地市場熱度較高主要有以下三方面原因：一是各地加大優質地塊供應。今年以來核心城市出讓的地塊大多區位較好、開發條件較優，具有投資潛力。二是過去七個月新房銷售較好，為房企創造了較為寬裕的現金流，同時房企預期轉好，也增強了投資信心。三是建設高品質住宅的政策導向釋放積極預期。 　　

土地市場的活躍也帶動核心城市新房市場交易。據克而瑞研究中心統計，一季度中國115個重點城市商品住宅成交面積5131萬平方米，與去年同期持平。其中，一線城市商品住宅成交面積累計同比增長26%，二線城市增長5%。

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