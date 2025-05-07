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「不是你的男人 不要情意綿綿」 莫言說的？本人出面打假

記者林則宏╱綜合報導
網上充斥著各種「偽名言」，莫言澄清網上流傳的一些金句，都不是他說的。(取材自莫言微信公眾號)
網上充斥著各種「偽名言」，莫言澄清網上流傳的一些金句，都不是他說的。(取材自莫言微信公眾號)

網上充斥著「偽名言」，許多名人都是受害者，中國知名作家、2012年諾貝爾文學獎得主莫言就是其中一個。莫言5日在微信公眾號再度推出「莫言打假系列」，澄清「你若安好便是晴天霹靂」等網上流傳的「心靈雞湯」金句，真的都不是他說的。

莫言表示，他最近在後台看到許多掛在他名下的作品，但這些話都不是他說的。

有網友稱，他在一個微信公眾號上看到有人引用莫言說：「最討厭正月裡走親戚，你拿兩樣破東西來我家了，我忙碌半天然後做一桌子菜給你，陪著假笑聊著家常。」詢問莫言是否說過這句話？

莫言首先是以「哈哈哈哈哈」回覆，並澄清說，30多年前，他確實寫過一篇「過去的年」的文章，文中講述了他童年時的過年習俗，但沒提到正月走親戚的事。莫言說：「其實我是很喜歡正月裡走親戚的，一是可以到親戚村子裡看看風景，二是可以吃好的。」

另一名網友則問，「無論山有多高都有鳥飛過去，無論網有多密都有魚鑽過去。真正的強大不是對抗，而是允許一切發生。」

莫言澄清，這句話也不是他說的，但他說過類似的話，多年前，他為一個溫州籍旅外作家的小說寫過序言，其中有兩句話：「世界上有鳥兒飛不到的地方，但似乎沒有溫州人到不了的地方。」後來他聽說，這兩句話讓溫州人感到很受用。

另一名網名為「古希臘掌管抽象的神」的網友表示，他刷到有人發文：莫言說「你若安好便是晴天霹靂。」詢問莫言，真是他說的嗎？怎麼感覺一點都不像？

莫言也幽默回應說，「這句話確跟您的名字一樣，有霹靂的效果。但不是我說的。有點像前幾天有個北師大的學生對我說：『天才是一種詛咒』。這話風很『哪吒2』。」

莫言還提到，「我不夠成熟，不夠圓滑，不夠老練。沒關係，我只不過是一個晚熟的人」；「不要去碰一個已婚的女人，她是另一個男人的臉面；不要去碰一個已婚的男人，他是另一個女人的餘生。不是你的女人，不要噓寒問暖；不是你的男人，不要情意綿綿。」這些話都不是他說的。

上海澎湃新聞早前曾報導，莫言過去就曾多次打假。2022年7月，莫言在個人公眾號上發布一篇名為「莫言：這些作品真不是我寫的」的文章，澄清網上一些作品包括「你若懂我該有多好」、「莫言說」、「我」和一些詩詞金句等都是偽作。

莫言還表示，「網上掛在我名下的詩詞金句還有不少，限於篇幅不能一一例舉。這些作者都是才華橫溢，完全可以用自己的名字發自己的作品，用我的名字，豈不是便宜了我。」

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