電影業寒冬? 五一票房7.44億 較去年腰斬 僅2片破億

「水餃皇后」由馬麗演繹「灣仔碼頭」創始人臧健和的人生。（取材自北京日報）

中國今年「五一」連假已經結束，中國商務部表示，五一假期，中國全國消費市場繁榮活躍，全國重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期成長6.3%。不過網路平台數據顯示，中國五一電影票房失利，僅達7.44億元人民幣（約1億美元），還不到去年同期15.27億元的一半，且有一成票房還是靠著已經上映近四個月的「哪吒2」撐場。

從五一電影票房數據來看，當前中國內需消費似乎不妙。央視新聞指出，根據網路平台數據，截至5日21時，今年五一檔（5月1日至5日）票房7.44億元。影片「水餃皇后」、「獵金．遊戲」、「幽靈公主」暫列前三名，其中僅兩檔票房破億元。

對於今年五一電影票房低迷，網友普遍反應主要是缺乏爆款。北京日報評論，票房第一的「水餃皇后」雖憑藉馬麗強大的號召力，透過對已故「灣仔碼頭」創始人臧健和創業和生活的回顧，展現三代女性之間的親情牽絆，以及身處異鄉的女性之間的互助和守望，但對女性創業者的塑造還有提升空間。

而劉德華 和倪妮主演的「獵金．遊戲」描述了股票市場如何作假來收割股民金錢的內幕，對股市K線圖背後若隱若現的黑暗進行了曝光，但該片在人物刻畫的深度和對資本市場的認識上還是不夠深刻。有影評人指出，「港片還在迷戀『西裝暴徒』的陳舊美學，卻忘了內地觀眾早已看膩了套路化反派。」

不少網友表示，「沒有好電影」、「誰敢信，昨天（4日）晚上去電影院 都沒檢票員，我直接走進去坐著看」、「電影寒冬又來了」。

中國今年電影市場僅動畫片「哪吒2」一枝獨秀，若非「哪吒2」仍繼續上映，今年五一電影票房將更為慘澹。（新華社）

在缺乏爆款大片的情況下，中國今年五一電影票房不僅較去年五一大幅腰斬，甚至比不上疫情 前2019年的五一檔的15.1億元，且2019年五一連假只有4天。

已經上映近四個月的「哪吒2」再次扮演電影票房救世主。有網友說，「我五一刷『哪吒2』，其他電影完全不感興趣」、「如果沒有哪吒，今年的中國電影…」。

中國青年報指出，截至5月5日，「哪吒2」全球總票房已突破158億元。盡管這部電影今年1月29日就已在中國上映，但五一假期第二天，「哪吒2」單日票房仍超過1795萬元，並以6.3%的排片占比貢獻10.2%的票房占比，上座率達11%。由此看來，若非「哪吒2」仍持續上映，今年五一電影票房恐會更為慘澹。