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中國拚觀光 10天免簽過境政策首遇五一長假 入境遊倍增

記者謝守真／綜合報導
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攜程數據顯示，實施240小時過境免簽政策後的首個「五一」假期，入境遊訂單量年增超過一倍。(取自重慶機場微博)
攜程數據顯示，實施240小時過境免簽政策後的首個「五一」假期，入境遊訂單量年增超過一倍。(取自重慶機場微博)

隨著中國今年「五一黃金周」假期結束，此次也是中國力拚觀光，實施240小時過境免簽政策後的首個五一假期，中國旅遊平台攜程數據顯示，五一期間入境遊訂單量年增超過一倍。

證券時報指出，今年五一假期，全國消費市場繁榮活躍。截至5月5日，美團平台上，由異地遊客貢獻的地方特色菜餐飲堂食訂單量年增逾105％，成為最熱品類。

另外，據文旅部數據中心測算，今年五一假期期間，境內出遊3.14億人次，年增6.4%。而國內遊客出遊總花費1802.69億元人民幣（約249.7億美元），年增8.0%。

根據中國多地曬出的旅遊「成績單」，僅假期前三天，浙江、黑龍江、湖北、甘肅、廣東、浙江等多省接待遊客數量和實現旅遊總收入均年比實現兩位數增長。攜程數據顯示，境內熱門旅遊目的地前十名為：北京、上海、杭州、廣州、成都、重慶、南京、武漢、深圳、西安。

飛豬數據顯示，新疆北屯、西藏昌都、青海果洛、雲南怒江、海南屯昌等地旅遊產品預訂量年比均增長超過100％。

值得注意的是，此次假期是中國官方實施240小時過境免簽政策後的首個「五一」假期，入境遊表現亮眼。攜程數據顯示，「五一」期間入境遊訂單量年比增長超過一倍。中國旅遊研究院院長戴斌認為，隨著簽證、移民、口岸和消費支付便利化政策效應釋放，國家和地方對外人文交流和旅遊推廣力度不斷加大，入境旅遊進入快速復蘇的新通道和繁榮發展的新階段。

此外，由於入境旅遊復甦，緬甸、南韓、馬來西亞、澳洲、英國、泰國、菲律賓、俄羅斯、越南、日本等為主要入境旅遊客源地，占外國遊客總數的57.4%。

越南 澳洲 緬甸

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