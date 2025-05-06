我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

海南低空旅遊大爆發 「五一」假日期間飛出新天地

中國新聞組／綜合報導
海南三亞在五一連假湧入大批遊客體驗低空旅遊，圖為遊客搭低空直升機遊覽周遭風景。（新華社）
海南三亞在五一連假湧入大批遊客體驗低空旅遊，圖為遊客搭低空直升機遊覽周遭風景。（新華社）

當直升機緩緩升空，蔚藍的大海在腳下鋪展開來，熱帶濱海城市的秀美風光盡收眼底。「五一」假日期間，海南低空經濟大爆發，從直升機觀光、滑翔傘，到跳傘、熱氣球…，來到海南的遊客發現，除了碧海沙灘，海南的天空也同樣精彩。

在海南最大的跳傘基地—三亞塔赫跳傘基地，大廳內聚集了來自全國各地的遊客，他們或滿懷期待等待登機，或跳傘歸來興奮不已，一派熱鬧景象。

三亞塔赫極限運動俱樂部有限公司總經理張恩銘介紹，基地提供多種跳傘套餐，從固定翼機型到直升機機型等，滿足不同遊客的需求。今年「五一」期間，跳傘預訂十分火爆，日均接待量比平時增長了70%左右。

張恩銘說，低空旅遊是一種新興旅遊業態，可以帶給遊客獨特的高空視角和體驗，對年輕群體來說有很大吸引力。2024年基地接待跳傘客人超過1萬人次，今年第一季度已經達到6000人次。

當前，海南低空旅遊市場主要以空中遊覽和低空跳傘為主。海南省發展和改革委員會統計，2024年海南空中遊覽和跳傘飛行起降架次分別達20.98萬架次、1.49萬架次，占全國比重分別為48%和44%，飛行小時數分別為1.12萬小時、0.36萬小時，占全國比重28%和31%，均位居全國第一。

中國已將低空經濟連續兩年寫入政府工作報告，大力推動其發展。低空旅遊作為低空經濟在旅遊領域的創新性應用，為遊客帶來了全新的旅遊體驗，為旅遊業注入了新的活力，展現出強大的市場潛力。

中國多地政府也積極出台政策措施，布局低空旅遊項目。包括廣州與上海，都推出低空旅遊產品供給。在海南，《海南省低空經濟發展三年行動計畫（2024-2026年）》提出，拓展低空飛行器旅遊觀光場景。支持海口、三亞等環島旅遊公路沿線市縣，結合驛站布局開通直升機、eVTOL、飛行汽車等低空旅遊觀光線路，豐富低空旅遊的形式和內容。

海南旅遊發展研究院院長陳耀表示，未來要在海南環島旅遊公路沿線大力布局低空旅遊，以旅遊公路為基本骨架，輻射海上航道、低空航線等，開發多維度的產品體系。同時推動利用海南自貿港政策對低空設備展銷和交易，進一步吸引低空設備組裝、研發和製造，逐步形成海南低空經濟產業鏈。

觀光

上一則

China Travel火爆 東南亞遊客赴四川 感受「冰雪奇緣」

下一則

教宗選舉前 香港榮休主教陳日君：需要改革 因我們是罪人

延伸閱讀

中阿千餘企業家 海南會商經貿合作新機遇

中阿千餘企業家 海南會商經貿合作新機遇
封面故事／「你距離客機太近了」 華府直升機4年被警告1.5萬次

封面故事／「你距離客機太近了」 華府直升機4年被警告1.5萬次
傑森史塔森又惹議…愛搭私人直升機 頻繁起降挨轟擾民

傑森史塔森又惹議…愛搭私人直升機 頻繁起降挨轟擾民
傑森史塔森愛搭私人直升機 起降噪音大遭鄰居轟擾民

傑森史塔森愛搭私人直升機 起降噪音大遭鄰居轟擾民

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯然失色。圖為2023年美國紐約帝國大廈上空煙花綻放，慶祝美國獨立日。（新華社資料照片）

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

2025-04-28 20:41
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案