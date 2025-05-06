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消費復甦?中五一零售、餐飲銷售額年增逾6% 美媒反唱衰

中國新聞組／北京6日電
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中國五一假期5日結束，據統計，假期間中國跨區域人員流動量達14.67億人次。圖為北京故宮博物院內，遊客擠滿台階。(記者陳政錄／攝影)
中國五一假期5日結束，據統計，假期間中國跨區域人員流動量達14.67億人次。圖為北京故宮博物院內，遊客擠滿台階。(記者陳政錄／攝影)

長達五天的五一假期結束，假期消費成績單出爐。中國商務部數據顯示，假期全國重點零售和餐飲企業銷售額年增6.3%，全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次，日均2.93億人次，同比增長8.0%。各項數據反映民眾消費、出行意願增加，為消費復甦帶來好兆頭，但美媒報導，中國有關土地買賣、外資投資數據、失業指標信息、企業信心指數等資料都被「蓋牌」，總體經濟恐怕並不樂觀。

根據中國商務部5日發布的數據顯示，五一假期全國消費市場繁榮活躍，零售和餐飲企業銷售額年增6.3%，在舊換新補貼帶動下，重點監測零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額同比分別成長15.5%、13.7%和10.5%。服務消費和餐飲文旅市場升溫，重點監測餐飲企業銷售額年增8.7%。根據微信團隊「微信派」發布的五一假期報告，微信支付數據顯示，假期間，高鐵出行、公共交通、餐飲位居前列，微信支付消費筆數較去年成長超過10%。

一連串的亮眼數字似乎捎來經濟復甦的好兆頭，但華爾街日報4日以「中國經濟到底有多糟？答案所需數據正在消失」為題報導，指近年來，中國有關土地買賣、外資投資數據、失業指標信息、企業信心指數乃至遺體火化等數據已「被消失」，甚至連官方的醬油產量報告都不再公布。這些數據涉及官方高度敏感或頭疼的領域，而「蓋牌」的舉動使外界更難了解中國的情況。

據明報、中央社引述華爾街報導指出，這麼多數據的消失，正值中國在債務負擔過重、房市搖搖欲墜及其他問題的重壓下步履蹣跚，這些問題都促使官方採取強硬手段控制相關的言論。報導舉例稱，中國全國土地銷售面積從2010年至2021年皆有數據可參，但2022年就中斷了。中國房地產數據消失，讓外界質疑當局有掩蓋房地產泡沫化的意圖。

民間對經濟前景悲觀也與官方宣傳出現落差，自由亞洲電台報導，受美中貿易戰影響，不少外貿企業叫苦連天，深圳一間外貿企業負責人透露，廣東很多工廠生產線都停了，「公司已經開始尋找買家，老闆不打算再繼續做貿易了。」

社交平台上也大量網友質疑官方數據與現實情況不符，年輕人發聲表示難以就業，武漢的張女士則直言今年五一氣氛遠不如前，「我們這裡的沃爾瑪超市沒看到什麼人，以前熱鬧王府井（商鋪）都搬空了」。

微信 華爾街 商務部

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